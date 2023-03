Brian Van Hinthum

Maandag 20 maart 2023 18:30

Niet alleen Max Verstappen ging in de allerlaatste ronde van de Grand Prix van Saoedi-Arabië vol voor het binnenhalen van het punt voor de snelste raceronde. Christian Horner doet nu namelijk uit de doeken dat ook teamgenoot Sergio Pérez gewoon een poging waagde voor het punt.

Na afloop van de Grand Prix van Saoedi-Arabië ging het ironisch genoeg niet veel over de 25 punten die Pérez net had gepakt, maar om het ene schamele puntje dat Verstappen voor de neus van de Mexicaan weggreep in de allerlaatste ronde. Met name het radioverkeer, gecombineerd met het opmerkelijke moment tussen het tweetal in de cooldown room, zorgde voor de nodige geruchten. Pérez leek nadat hij hoorde dat Verstappen de snelste ronde gepakt had totaal niet te spreken over het gedrag van zijn teamgenoot.

Artikel gaat verder onder video

Bijzonder gesprek

Uiteindelijk wist de wereldkampioen in de laatste raceronde in Djedda met een 1:31.906 het extra punt bij teamgenoot Pérez af te snoepen en dat zorgde voor een moment in de cooldown room waar de spanning tussen de Red Bull-heren om te snijden leek. "Pakte jij de snelste raceronde op het einde", vroeg Pérez aan zijn teamgenoot. "Ja, in de laatste ronde", klonk het antwoord. Vervolgens ontstond er een lange stilte. "Werd jou dan niet verteld om dezelfde pace te houden?", vroeg de Mexicaan vervolgens. "Jawel, maar toen ik vroeg wat de snelste ronde was, bleek dat één tiende sneller dan wat wij aan het doen waren", zo zei Verstappen. Hoewel Pérez vervolgens niks meer zei, leek het gezicht van de Mexicaan boekdelen te spreken.

Pérez deed ook een poging

Ook na afloop van de festiviteiten stak de Mexicaan zijn verbazing niet onder stoelen of banken en gaf hij onder meer aan met het team te willen spreken over het hele voorval. Horner doet nu echter tegenover De Telegraaf een heel ander verhaal uit de doeken. Pérez zou namelijk zelf tijdens zijn laatste raceronde ook een poging hebben gewaagd, maar hij faalde. "Uit onze data bleek echter dat het er oké uit zag", zegt Horner over de vermeende schade waar tijdens de race meermaals over gesproken werd. "Toen hebben we tegen onze coureurs gezegd dat ze weer konden pushen. Ze hadden allebei die info. Max vroeg wat de snelste rondetijd was, dus het was duidelijk dat hij het ging proberen. En Checo wist dat ook, want hij deed in de laatste ronde ook een poging, maar gaf het na een paar bochten op omdat hij al flink boven zijn snelste tijd zat", verklaart de Brit. Dat lijkt dan weer niet helemaal te stroken met het gedrag van de Mexicaan na afloop.