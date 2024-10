Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, heeft een update gegeven over de 'flinke schade' die de vloer en motor van Max Verstappen op de vrijdag van het weekend van de F1 Grand Prix van Mexico-Stad hebben opgelopen.

De problemen voor Verstappen begonnen tijdens een chaotische eerste vrije training, waarbij de Nederlander zijn vloer beschadigde toen hij over onderdelen van een andere auto reed die op de baan lagen. Volgens Marko is de schade aan de vloer van Verstappen zo groot dat het vrij belangrijke onderdeel van de auto vervangen moet worden. Dit zegt hij tegenover de Duitse tak van Sky Sports. "De vloer is enorm beschadigd. Die moeten we vervangen. Gelukkig hebben we nog een reservevloer."

Marko over motor Verstappen

Daarna begon de motor voor problemen te zorgen. Het zorgde ervoor dat Verstappen in VT2 maar vier rondjes reed en zo vrij weinig kilometers achter de rug heeft na de vrijdag in Mexico-Stad. Marko geeft een update over de motor van de Nederlander. "Wat de motor betreft: we weten nog niet precies waar de oorzaak ligt, maar twee van zulke schades in één sessie is natuurlijk veel." Bij ORF gaat de Oostenrijker wat verder in op de motor. "We proberen momenteel uit te vinden waardoor het probleem weer terugkeerde, nadat het de eerste keer al opgelost was. Het is geen serieus probleem, het moet alleen wel opgelost worden. Er lijkt ergens een lek te zijn. Normaal gesproken moeten we het op kunnen lossen."

Marko nog niet ongerust over weekend Verstappen

Volgens Marko is er echter nog geen man overboord voor Verstappen, ondanks dat de Oostenrijker wel toegeeft dat het lastig gaat worden om de opgelopen achterstand wat betreft de verzamelde data goed te gaan maken tijdens de derde vrije training op zaterdag. "We hebben met Max in feite maar twee snelle ronden kunnen rijden en die zijn ook nog niet met het volle vermogen gereden. Het wordt lastig, maar godzijdank is die tweede training met voorgeschreven banden verreden en mochten we geen dingen aanpassen."

