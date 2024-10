Max Verstappen reed op de vrijdag van de F1 Grand Prix van Mexico-Stad tijdens de eerste twee vrije trainingen maar achttien rondjes bij elkaar dankzij problemen met de vloer en de motor. De Nederlander blikt terug op een teleurstellende dag.

Voor Verstappen, die buiten de baan wel een overwinning boekte doordat een right of review van McLaren omtrent de tijdstraf van Lando Norris tijdens de Grand Prix van de Verenigde staten werd afgewezen, was de vrijdag op de baan niet heel erg productief. Tijdens de eerste vrije training had de auto van Verstappen tijdens een chaotische sessie schade opgelopen aan de vloer. Uiteindelijk ging de Nederlander voor veertien rondjes naar buiten, met de vierde plaats als resultaat, maar daarna waren er weer problemen. Dit keer was het de motor die geen vermogen meer leverde. Tijdens de tweede vrije training bleven deze problemen aanwezig, waardoor Verstappen maar vier rondjes reed en geen tijd noteerde in VT2.

Verstappen over motorproblemen Red Bull

In gesprek met F1TV stelt Verstappen na de mislukte vrijdag in Austin dat zowel hij als Red Bull momenteel nog niet weten wat er aan de hand is met de motor die de Nederlander op vrijdag heeft gebruikt. "Ze zijn de motor nog aan het onderzoeken. We weten niet precies wat het probleem exact is." Veel zorgen over een mogelijke gridstraf vanwege een nieuwe motor - Verstappen zit al aan het maximale aantal motoren dit seizoen - zijn er bij de Nederlander echter niet. "Dat moet wel goed gaan komen."

Verstappen over 'vrij nutteloze' dag in Mexico

Zowel de eerste als de tweede vrije training waren voor Verstappen dus niet echt productief, waardoor de Nederlander ook vrij weinig kan zeggen over hoe de auto van Red Bull er op dit circuit voor lijkt te staan. "Voor mij was het wel een vrij nutteloze dag. Ik heb iets van vier of vijf ronden gereden, dus dat is niet veel. Er valt nu dus ook nog niet veel over te zeggen. Ik heb niet één fatsoenlijke ronde kunnen rijden. Ik heb maar vier of vijf ronden in totaal gereden, en dat is inclusief enkele ronden voor de racesimulatie. Dit is dus wel een dag om te vergeten."