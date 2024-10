De kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten gaat om 00:00 uur Nederlandse tijd van start. Max Verstappen greep eerder vandaag vanaf de eerste startpositie de winst in de sprintrace en heeft dus goede papieren om opnieuw pole position te pakken, maar de concurrentie zit de Nederlander het hele weekend al op de hielen. Wie knoopt de snelste ronde aan elkaar op het uitdagende Circuit of the Americas?

