De FIA heeft de startopstelling voor de Grand Prix van Italië definitief gemaakt en zojuist gedeeld. McLaren heeft ook in Monza de beste papieren in handen en Max Verstappen zal vanaf P7 een inhaalrace moeten gaan inzetten.

Lando Norris vertrekt zondagmiddag voor de tweede op rij van pole position, maar zal dat ditmaal doen naast teamgenoot Oscar Piastri. George Russell is op P3 de beste Mercedes, voor de neus van Charles Leclerc (P4). Carlos Sainz vangt de Grand Prix van Italië aan vanaf de vijfde plek en daarachter staat Lewis Hamilton. Op P7 vinden we Max Verstappen terug, die achteraf vol vraagtekens zat, want in Q2 kon de RB20 nog prima meedoen, in Q3 niet meer. Sergio Pérez staat op vierde startrij naast Verstappen op P8 en Alexander Albon heeft met de negende startpositie een prima prestatie afgeleverd in de Williams. Nico Hülkenberg sluit de top tien af.

Definitieve startopstelling Grand Prix van Italië

Fernando Alonso vangt de grote prijs in Italië aan vanaf P11 en Daniel Ricciardo zal dat vanaf één positie daarachter gaan doen. Kevin Magnussen vertrekt vanaf P13 en Pierre Gasly kon er niet meer uitpersen dan een P14, voor teamgenoot Esteban Ocon die de vijftiende stek wist te pakken. Yuki Tsunoda kent een minder weekend, waarin hij slechts de zestiende startplek wist veilig te stellen en de tweede Aston Martin, die van Lance Stroll staat op startplek 17. Debutant Franco Colapinot heeft 18e positie gepakt en staat daarmee voor het duo van Kick Sauber. Valtteri Bottas was de snelste van de twee, Zou Guanyu vertrekt zondagmiddag vanaf de laatste positie.

Dit is de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Italië🇮🇹 #f1 #ItalianGP pic.twitter.com/9bsFoR7Q0F — GPFans NL (@GPFansNL) September 1, 2024

