Helmut Marko baalt van het weekend dat Red Bull Racing heeft gekend in Monaco, maar is van mening dat het niet per se een probleem is dat alleen in Monaco aanwezig is. Hij ziet een fundamenteel probleem dat dringend opgelost moet worden.

Max Verstappen werd afgelopen weekend in Monaco zesde, terwijl Sergio Pérez dankzij een vroege crash uitviel. De Mexicaan had zich op zaterdag echter ook maar op P18 gekwalificeerd. Dankzij de diskwalificatie van de twee coureurs van Haas schoof hij nog wel op naar P16. In gesprek met Sky Sports legt Marko uit dat hij de afgelopen raceweekenden weer wat verval ziet bij Pérez. "We wisten al dat Charles Leclerc hier [in Monaco] onverslaanbaar zou zijn, maar we hoopten nog op een plekje op de eerste startrij. Het is heel lastig, zo niet onmogelijk, voor Sergio [Pérez] om op hetzelfde niveau als Max te presteren, maar hij moet wel dichterbij zitten. We moeten analyseren waar het zo verkeerd ging."

Problemen met afstelling RB20 in Monaco

In Imola had Red Bull al problemen, maar in Monaco bleken de problemen nog groter te zijn. Wat vooral opviel, was het stuiteren van de auto waar zowel Verstappen als Pérez last van hadden en over klaagden. Verstappen noemde zichzelf zelfs een 'kangoeroe' toen hij op vrijdag in de auto zijn rondjes reed. Marko gaf toe dat Red Bull het afgelopen weekend lastig had. "We hadden het hele weekend problemen met de afstelling. We verbeterden ons wel nog op de zaterdag, maar we hadden nooit een kans op de pole position."

Marko ziet fundamenteel probleem Red Bull

Marko ziet dat er een probleem is bij Red Bull Racing dat fundamenteel is en opgelost moet gaan worden. "Ons basisprobleem is niet circuit-afhankelijk. De correlatie tussen de simulator en het circuit klopt niet. Op de simulator rijden we zonder enige problemen over de kerbstones, en op het circuit springt de auto als een kangoeroe. Daar moeten we dus eerst naar kijken. Hopelijk hervinden we onze vorm weer op echte racecircuits."

