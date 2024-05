Verstappen grijpt pole voor Grand Prix van Miami, Ferrari zit hem op de hielen

Max Verstappen heeft zich ook tijdens de reguliere kwalificatie verzekerd van pole position in Miami. De Red Bull-coureur was bijna anderhalf tiende sneller dan Charles Leclerc van Ferrari. De derde tijd was er voor Carlos Sainz, die met een minimaal verschil Sergio Pérez achter zich wist te houden. Daniel Ricciardo, de uitblinker van de Sprint, stelde teleur vandaag.

Onder ietwat bewolkte omstandigheden ging de kwalificatie op het Miami International Autdrome van start. De meeste coureurs gingen al vrij snel naar buiten, maar zoals wel vaker, bleef Verstappen nog wat langer binnen. Toen de Nederlander eenmaal naar buiten ging, leek hij een probleem te hebben met de koppeling. Dit was echter al vrij snel weer voorbij en zodoende kon ook de regerend wereldkampioen aan zijn eerste run beginnen. Op dat moment waren het de beide Ferrari's die bovenaan de tijdenlijst prijkten. Verstappen wist echter een snellere run op het bord te zetten en ging naar de snelste tijd.

Q1: Ricciardo faalt na geweldige sprintrace

Verstappen werd al vrij snel weer voorbijgestoken door Sainz en Norris, maar in deze fase van de kwalificatie ging het vooral om de coureurs achterin het veld. En daar bevonden zich rijders van verschillende teams. Williams, Alpine, Haas en Sauber moesten wat extra's zien te vinden om zich veilig te rijden voor de tweede sessie van de kwalificatie. Met nog enkele minuten op de klok, stonden zij dan ook allemaal klaar in de pitstraat voor het begin van hun tweede run. Verstappen ging ook nog een keer naar buiten, terwijl teamgenoot Pérez - op dat moment de snelste - binnen bleef. Verstappen klokte nog even de snelste tijd, terwijl Bottas, Sargeant, Ricciardo, Magnussen en Zhou tekort kwamen om door te gaan naar Q2. Met name een domper voor Ricciardo, want tijdens de Sprint eerder vandaag was hij nog ijzersterk.

Q2: Hamilton snel in tweede run, Aston Martin teleurstellend

In het tweede deel ging Verstappen op gebruikte softs naar buiten, omdat hij minder rubbers over had dan de concurrentie. De snelste tijd was dan ook niet weggelegd voor de Nederlander, maar dat zou hem een zorg zijn in dit deel van de kwalificatie. Leclerc liet in de eerste run de snelste ronde noteren en deze luxe was er bij Ocon, Hamilton, Stroll, Alonso en Albon absoluut niet. Zij bevonden zich in de gevarenzone en moesten nog flink aan de bak in de slotminuten. Hamilton wist te verrassen door de derde tijd te klokken en stootte daarmee Gasly uit de top tien. De rest verbeterde zich onvoldoende om uit de gevarenzone te komen en zodoende was de kwalificatie voor hen einde verhaal.

Q3: Verstappen grijpt pole in Miami, Ferrari jaagt hem op

Mercedes ging met twee auto's als eerste naar buiten tijdens de allesbeslissende sessie. Zij leverden echter geen indrukwekkende run af. Dat deed Verstappen wel: met een 1:27.241 zette hij de benchmark. Leclerc moest ruim een tiende toegeven en Sainz het dubbele. Ook McLaren kon de tijd van Verstappen niet pareren en dus kwam het voor deze teams aan op de tweede run. Pérez kwam ook niet in de buurt van Verstappen en moest maar liefst een halve seconde toegeven. In de tweede run was vrijwel niemand - met uitzondering van Norris - sneller dan in hun eerste ronde en dus ging de pole position naar Verstappen. Leclerc start de Grand Prix van Miami als tweede, gevolgd door Sainz en Pérez op de tweede startrij. De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Norris, Piastri, Russell, Hamilton, Hülkenberg en Tsunoda.

