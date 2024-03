Ook George Russell steunt Susie Wolff in haar klacht die ze tegen de FIA heeft ingediend. De Mercedes-coureur is van mening dat er zo snel mogelijk transparantie moet komen binnen de autobond en wijst naar een poging van het onder het tapijt vegen.

Geheel onpartijdig is het duo van Mercedes natuurlijk niet. Zo is Susie Wolff de vrouw van Mercedes-teambaas Toto. Toch stippen de mannen van Mercedes een punt aan waar de FIA de afgelopen maanden toch grote moeite mee heeft, namelijk het tonen van transparantie. De beschuldiging die in december aan het adres van het echtpaar Wolff kwam, was namelijk over mogelijke belangenverstrengeling. Uiteindelijk werd de beschuldiging van tafel geveegd, maar de reputatieschade was enigszins al gedaan.

Je denkt altijd dat er iets verborgen wordt gehouden

Russell stelt tegenover de internationale media dat het voor de sport belangrijk is om alles boven tafel te krijgen. "Ik denk dat wij als coureurs een rol hebben binnen de teams en je vertrouwt erop dat de leiders in deze sport het beste met je voor hebben in plaats van hun eigen belangen", zo twijfelt de 26-jarige coureur aan het motief van de beleidsbepalers van de autobond. Om te zien of de sport het beste met hem voor heeft, hoopt Russell op openheid van zaken. "Als dingen transparant zijn en we de uitkomst van deze zaken zien, hebben we allemaal de kans om zelf te oordelen met alle feiten en cijfers voor ons. Maar als we de feiten en cijfers niet hebben en er geen transparantie is, denk je altijd dat er iets verborgen wordt gehouden."

Belangrijk voor sport

De enkelvoudig racewinnaar vermoedt dan ook dat de FIA een poging heeft gedaan om alles onder het tapijt te vegen. "En daarom denk ik dat het nu zo belangrijk is voor de sport, zoals Lewis heeft gezegd, om de juiste boodschap te sturen naar iedereen die Formule 1 steunt, Formule 1 kijkt, betrokken wil zijn bij Formule 1, dat dingen niet zomaar onder het tapijt worden geveegd."

