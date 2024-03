Het 2024-seizoen moest het jaar worden waarin Mercedes zichzelf zou terugknokken naar de overwinningen. Toch blijkt na twee ronden in het huidige kampioenschap, dat de renstal op dit moment nog lang niet is waar het wil zijn. Niet alleen wordt het grondeffect niet helemaal begrepen binnen Mercedes, ook zou er cruciale data ontbreken van de nieuwe achterwielophanging.

Daar waar Mercedes aan het begin van het nieuwe tijdperk Formule 1 nog vasthield aan het zeropod-concept, stapte de Duitse brigade halverwege het 2023-seizoen over naar het pad dat Red Bull Racing was ingeslagen met de RB18. Het probleem was echter nog wel het chassis, dat mocht namelijk tussentijds niet meer worden aangepast. In 2024 was dat wel het geval en nu blijkt dat de correlatie tussen wat de simulator aangeeft en wat er op de baan gebeurt, niet overeenkomt, zo meldt Corriere dello Sport.

Data uit simulator en op circuit komen niet overeen

De klachten van Lewis Hamilton en George Russell zijn tegenwoordig niet meer dat de auto onvoorspelbaar is, de W15 heeft vooral moeite in de hoge snelheidsbochten, iets wat in Djedda al opviel. Volgens Corriere dello Sport heeft het team te kampen met correlatieproblemen en dan met name wat de achterwielophanging aangeeft. Zo is er een verschil van maar liefst één seconde tussen wat de data in de simulator aangeeft en wat er daadwerkelijk op de baan gebeurt.

Erfelijk probleem

Mercedes heeft bij de ontwikkeling van de achterwielophanging gekeken naar haar klantenteams: McLaren, Aston Martin en Williams. Volgens het Italiaanse medium zou er echter een 'erfelijk probleem' aanwezig zijn bij de achterwielophanging van Mercedes, waar het nu nog steeds last van heeft. Aan het begin van het hybride-tijdperk (2014) was dit probleem ook al aanwezig, maar werd het gecamoufleerd door de krachtbron, die verreweg het beste was.

Voorlopig heeft Mercedes in 2024 26 punten weten te verzamelen en daarmee staat het team op de vierde plek in het kampioenschap, achter Red Bull Racing, Ferrari en McLaren. Het weekend in Australië staat voor de deur en James Allison liet afgelopen week al doorschemeren dat Mercedes in Melbourne gaat experimenteren met de wagen.