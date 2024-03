De FIA lijkt zich op te kunnen maken voor een gang naar de rechter. Susie Wolff, vrouw van Mercedes-teambaas Toto Wolff, heeft een rechtszaak in Frankrijk aangespannen en een klacht ingediend tegen de autosportfederatie.

In december kwam de FIA met een statement waarin werd gereageerd op geruchten dat er tussen Susie Wolff en Toto Wolff sprake zou zijn van belangenverstrengeling. Er werd een onderzoek ingesteld, maar dit viel niet goed bij de F1-teams. Zij kwamen massaal met een statement waarin het gerucht ontkracht werd, waarna het onderzoek door de FIA al snel werd beëindigd. Op Instagram laat Susie Wolff nu, een paar maanden na de gebeurtenis, weten een klacht te hebben ingediend tegen de FIA om erachter te komen wie het gerucht naar buiten heeft gebracht en waarom er op basis van een gerucht een onderzoek werd ingelast. Dit deed de FIA laatst ook omtrent beschuldigingen aan het adres van FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Susie Wolff zegt op Instagram het volgende. "Ik kan bevestigen dat ik persoonlijk een strafrechtelijke klacht ingediend heb bij de Franse rechtbank aangaande de statements die over mij zijn gedaan door de FIA afgelopen december. Er is nog steeds geen transparantie of verantwoordelijkheid genomen na het gedrag van de FIA en haar personeel in dit geval."

Susie Wolff wil antwoorden

Volgens de vrouw van Toto Wolff is ze alleen op zoek naar duidelijkheid. "Ik voel dat het meer dan ooit belangrijk is om op te staan, het onjuiste gedrag te benoemen en ervoor zorgen dat mensen verantwoordelijk worden gehouden. Sommigen denken dat de stilte ze van hun verantwoordelijkheid kan vrijwaarden, maar dat is niet zo." De vraag is wat het resultaat van de rechtszaak gaat zijn en vooral of Susie Wolff op deze manier haar antwoorden gaat krijgen.

