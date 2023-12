Lars Leeftink

Toto Wolff en Susie Wolff worden door de FIA onderzocht omdat de banden tussen Wolff en het autosportorgaan mogelijk te nauw zouden zijn en er daardoor sprake van belangenverstrengeling kan zijn. Dit onderzoek komt nadat vorige week duidelijk werd dat de teambazen hun zorgen hadden geuit.

In Business F1 Magazine kwam afgelopen weekend naar buiten dat de teambazen zich zorgen maken over de nauwe banden die er zouden zijn tussen Wolff, de FOM en de FIA. Wolff zou meer informatie hebben en deze informatie ook eerder krijgen dan de rest van de teambazen. Hierdoor zou Mercedes in het voordeel zijn. Er zou volgens de teambazen sprake zijn van belangenverstrengeling, omdat de Mercedes-teambaas directe familieleden en vrienden bij de FOM en de FIA zitten.

Susie Wolff

Een voorbeeld hiervan is de vrouw van Toto Wolff: Susie Wolff. Susie is sinds maart de directeur van de F1 Academy en tevens de oprichter van het initiatief 'Dare To Be Different'. Zowel het initiatief als haar rol bij de F1 Academy moet ervoor zorgen dat vrouwen makkelijker in de F1-wereld of de autosportwereld terecht kunnen komen. Susie Wolff zou bijna alles weten over de discussies tussen teambazen, iets wat nuttig is voor de FOM. De teams hebben in het openbaar niet van zich laten horen over deze zorgen, maar op de achtergrond hebben ze zich dus wel massaal gericht tot de FIA.

Statement FIA

In een statement heeft de FIA het volgende naar buiten gebracht. Hierin wordt duidelijk dat FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft gevraagd naar een onderzoek. "De FIA is op de hoogte van de speculaties in de media over de bewering dat een lid van het FOM-personeel vertrouwelijke informatie zou hebben doorgespeeld aan een F1-teambaas. De afdeling Compliance van de FIA onderzoekt de zaak." Hoe lang het onderzoek gaat duren en wat de mogelijke gevolgen gaan zijn, is afwachten.