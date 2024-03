Regerend wereldkampioen Max Verstappen heeft nog altijd het volste vertrouwen in het motorproject dat Red Bull Powertrains is gestart samen met Ford. Volgens de Limburger die bij MotorsportWeek zijn verhaal doet, is er op dit moment geen reden voor paniek.

Red Bull Racing rijdt nu nog rond met Honda-krachtbronnen, maar aan het einde van 2025 komt daar een streep onder. Het Oostenrijkse team kreeg in 2021 te horen dat de Japanners de Formule 1 zouden gaan verlaten en als antwoord daarop richtte de renstal uit Milton Keynes haar eigen motorafdeling op genaamd: Red Bull Powertrains. Voor dat project heeft het team van Christian Horner allerlei knappe koppen binnengehaald en Ford is als partner gestrikt. De Amerikaanse autogigant zou juist heel veel expertise hebben in de elektrische kant van de power unit en op die manier heeft Red Bull kennis binnengehaald, waarover het nog niet beschikte. Honda maakte overigens bekend dat het toch weer zou terugkeren naar de sport en heeft een deal gesloten met Aston Martin. Onlangs meldde De Telegraaf dat de prestaties van de power unit die vanaf 2026 in de Red Bull zit nog flink tekort zou schieten. Sterker nog, Helmut Marko zou zelfs al een 'slechtnieuwsgesprek' hebben gevoerd.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Tim Coronel: 'Angst en paniek binnen Red Bull omdat Horner Ford nog niet op de rit heeft'

'Iedereen werkt keihard'

In tegenstelling tot wat er gespeculeerd wordt, legt Verstappen uit dat hij het volste vertrouwen heeft in het motorproject. "Daar maak ik me eigenlijk niet zoveel zorgen over. Uiteraard heb ik daarover ook nauw contact met Christian. En de mensen die daar werken, iedereen werkt keihard. Dus ook daar hoeft u niet over in paniek te raken. En bovendien is het nog steeds geen 2026."

OOK INTERESSANT: 'Red Bull-motor voor 2026 schiet ernstig tekort, Marko adviseert Ford zich terug te trekken'

'We nemen het niet te licht op'

Het ontwikkelen van een power unit gaat met horten en stoten en Verstappen benadrukt dat het team er serieus mee bezig is. "We weten dat het een hele grote opgave is. Wij nemen dat niet licht op. En natuurlijk denken we, met zoveel gerenommeerde motorfabrikanten, ook niet dat het gemakkelijk zal zijn om ze te verslaan. Maar er werken veel goede mensen aan het project. En wij zijn er erg enthousiast over. Dus de tijd zal het leren waar het zal zijn", aldus Verstappen.