De hele soap bij Red Bull Racing blijft voorlopig nog even gaande en op dit moment is er nog geen oplossing voor het probleem. Er wordt gesproken over een interne machtsstrijd binnen de organisatie, iets wat ook Jos Verstappen bevestigt. Tim Coronel denkt te weten waar het hele interne gesteggel nu eigenlijk over gaat: het in de soep lopende Red Bull Powertrains-project.

De afgelopen weken is de Formule 1 compleet in de ban van de hele Red Bull Racing-rel. Hoewel de prestaties op de baan zelf nog altijd fantastisch zijn, is het binnen de organisatie onrustiger dan ooit. Met name Christian Horner en Helmut Marko lijken lijnrecht tegenover elkaar te staan, waarbij ook de hoge heren van bovenaf een rol zouden spelen. Daarnaast vormen ook Max Verstappen en vader Jos belangrijke hoofdrolspelers in wat er allemaal gebeurd. Zo sprak de Nederlandse coureur recent nog zijn volste steun aan adviseur Marko uit, waar teambaas Horner steeds meer druk op zich lijkt te krijgen.

Meerdere factoren

Waar het nu allemaal precies om gaat, wordt voorlopig maar niet duidelijk. In eerste instantie leek het om de zaak van Horner en zijn vermeende grensoverschrijdende gedrag jegens een vrouwelijke collega te gaan, maar met de recente berichten van de afgelopen weken is het duidelijk dat er veel meer dan dat speelt binnen de zo succesvolle renstal. Coronel stipt in gesprek met GPFans aan dat het ook om zaken uit het verleden gaat: "Zoals ik het uit mijn perspectief bekijk, is het Marko tegen Horner. Dat heeft vooral te maken met dingen die in het verleden ontstaan zijn qua rijderskeuzes. [Daniel] Ricciardo en motortechnisch."

Strijd over Ford

Toch is de hele discussie binnen Red Bull volgens Coronel vooral gaande om een zaak uit de toekomst: het Red Bull Powertrains-project samen met Ford. Volgens de Dakar-coureur loopt dat op dit moment namelijk compleet in de soep: "Ze zijn natuurlijk met Ford bezig. Is dat slim? Ik denk dat daar nog wel een angeltje kan zitten. Ik heb natuurlijk vorig jaar aangegeven dat het een ontzettend groot risico is om een nieuwe manufacturer binnen te krijgen. Hoe lang heeft Honda erover gedaan om echt de puntjes op de i te krijgen? Denk je nou echt dat je meteen daar staat? Ik denk dat Horner wat dat betreft Ford nog niet goed op de rit heeft. Ik denk dat daar nu angst en strijd over is", stelt Coronel.

Paniek in de tent

Voor hem is het duidelijk: er heerst paniek in de tent over de toekomst vanaf 2026: "Ik weet natuurlijk hoe moeilijk de Formule 1 is. Denk je nu echt dat je als nieuwe manufacturer binnen drie jaar alles bij elkaar regelt? Iets waar Honda en Mercedes jaren over hebben gedaan? Ik denk dat daar paniek is, punt." Een matige nieuwe Red Bull-motor, kan bovendien betekenen dat Verstappen de benen kan nemen: "Ik ga er vanuit dat Max een clausule in zijn contract heeft, dat wanneer de motor niet goed genoeg is, dat hij daar consequenties aan mag hangen. Als coureur wil je in de beste auto zitten. De auto is het chassis en de motor. Ik denk dat daar een dingetje is en dat daar paniek over aan het gaan is." Met name Marko zou volgens hem op dit moment zeer ontevreden zijn over het project met Ford: "Marko kiest ervoor om te winnen en die kiest onafhankelijk voor het beste. Die ziet volgens mij de bui al hangen dat Ford niet de juiste keuze is."

