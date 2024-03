Hoewel Fernando Alonso in juli de leeftijd van 43 jaar bereikt, is het race-chochme nog altijd aanwezig. De tweevoudig wereldkampioen liet vorig jaar bij Aston Martin al mooie dingen zien en stelt dat zijn toekomst bij de renstal van Lawrence Stroll ligt. Mochten de twee partijen er niet uitkomen, pas dan zal hij zijn heil elders gaan zoeken.

Het contract van Alonso loopt eind 2024 af en met de stoelendans die geopend is door de aangekondigde transfer van Lewis Hamilton naar Ferrari, is het gespeculeer ook begonnen. Daar moet wel bij gezegd worden dat Alonso daar vorige maand ook een duit in het zakje bijdeed. Zo vertelde hij zelf dat hij de enige wereldkampioen in het veld is, dat voor volgend jaar nog geen verbintenis op zak heeft.

'Niet volgen wat anderen doen'

De Spanjaard is in het verleden wel vaker van team geswitcht en dat heeft niet altijd even goed uitgepakt. Alonso stelt in gesprek met Motorsport.com dat hij altijd zelf de knoop heeft doorgehakt en zich vooral niet laat leiden door wat anderen vinden. "En nu zal ik kiezen wat ik volgend jaar doe. Ik zal niet volgen wat anderen doen, en zij dicteren niet mijn lot. Ik zal het alleen doen. Ten goede of ten kwade, dit is hoe ik ben."

Loyaliteit

Wat betreft die toekomst is Alonso helder. Hij wil graag bij Aston Martin blijven, als de liefde ook wederzijds is. "En dat zal mijn prioriteit zijn, mijn loyaliteit aan hen. Ik ben dankbaar voor de kans die ze me twee jaar geleden hebben gegeven." Pas bij een afwijzing van Aston Martin wil hij nadenken over een ander team. "Als ik geen overeenkomst bereik met Aston, dan zal ik ergens anders kijken. Maar dat zal een tweede kans zijn."

Geboden perspectief

Toch lijkt Alonso vooral zelf de kaarten in handen te hebben. Aston Martin kon aan het begin van 2023 meedoen om de podiumplekken en het was vooral de 42-jarige veteraan die daarin het voortouw nam. Teamgenoot en zoon van de baas, Lance Stroll, kon lang niet altijd mee met zijn Spaanse teamgenoot, die ook op dit moment de kar trekt bij Aston Martin. Alonso sluit dan ook af met de reden waarom hij twee seizoenen geleden koos voor het team uit Silverstone: "De fabriek, de windtunnel, de toekomstige verplichtingen. En het was heel aantrekkelijk. En tegelijkertijd hadden we bij Alpine het scenario dat we maandenlang geen vooruitgang boekte. Dus het was heel duidelijk voor mij."

