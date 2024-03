Max Verstappen en Red Bull Racing zijn de afgelopen twee weken dominant begonnen aan het seizoen 2024, maar als het aan Tom McCullough ligt, Performance Director bij Aston Martin, is geen enkel gat onmogelijk om te dichten. De Brit ziet zelfs dat zijn team een voordeel heeft op de regerend wereldkampioen.

In gesprek met Motorsportweek zegt McCullough dat Aston Martin zeker nog niet de jacht op Red Bull Racing heeft opgegeven. "Ik denk dat iedereen kan worden ingehaald. Als je kijkt naar de ontwikkeling die we vorig seizoen bij McLaren hebben gezien, die was echt indrukwekkend. Dat is ook de focus geweest tijdens de winter, om een goed platform te creëren voor onze ontwikkeling. We willen niet stilstaan, niemand staat stil."

Red Bull in het nadeel

Volgens McCullough heeft Aston Martin een voordeel op Red Bull in de windtunnel. "Red Bull heeft niet onze ontwikkelingstijd in de windtunnel. Zij zijn duidelijk een heel groot en goedlopend team, met veel mensen die al lang een sterke positie hebben. Wij groeien nog steeds, we leren samen te werken, met een nieuwe fabriek, nieuwe faciliteiten, een nieuwe windtunnel in gebruik, en een nieuwe simulator. Er is de laatste tijd veel gebeurd, maar we willen deze auto nog veel verder ontwikkelen."

Nieuwe onderdelen al gebruikt

Volgens McCullough heeft Aston Martin naar Djedda al wat nieuwe onderdelen meegenomen om te gebruiken en zitten er nog meer verbeteringen in de pijplijn. "We hebben al een aantal onderdelen meegenomen naar Djedda die een goede stap voorwaarts zijn voor de auto. We rijden nooit met dezelfde specificaties van race tot race, heel zelden. En op dit moment zitten we in de fase waarin we goed kunnen doorontwikkelen met onze ontwikkelingstools. Dus het gaat erom dat we die onderdelen zo snel mogelijk naar het circuit brengen, en hopelijk blijft de auto zich verbeteren."

