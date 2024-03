In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam het gerucht naar buiten dat Carlos Sainz in Djedda gesprekken gevoerd zou hebben met Mercedes, werd via geruchten duidelijk dat Red Bull Racing niet van plan is hun plan met Adrian Newey aan te passen, adviseerde Helmut Marko Ferrari-teambaas over Oliver Bearman en liet Toto Wolff nog maar eens doorschemeren dat hij de komst van Max Verstappen in 2025 wel ziet zitten. Dit is de GPFans Recap.

Marko adviseert Vasseur: "Zo snel mogelijk Formule 1-stoeltje voor Bearman zoeken"

Oliver Bearman moest afgelopen weekend in Djedda plotseling zijn debuut in F1 maken als vervanger van Carlos Sainz, die een blindedarmontsteking had. De jonge Brit kreeg de handjes van Max Verstappen op elkaar door van P11 naar P7 te rijden en kan ook rekenen op veel respect vanuit een andere Red Bull-prominent: Helmut Marko. Meer lezen over de toekomst van Bearman bij Ferrari? Klik hier!

'Red Bull gaat plan met Newey niet aanpassen: Brit tijdens GP Japan weer aanwezig'

Adrian Newey is volgende week afwezig tijdens de F1 Grand Prix van Australië. Dit, gecombineerd met de huidige crisis omtrent de beschuldigingen aan het adres van teambaas Christian Horner hebben gezorgd voor geruchten en twijfels over de toekomst van de ontwerper bij de regerend kampioen. Dit lijkt onterecht te zijn. Meer lezen over het plan van Red Bull met Newey? Klik hier!

'Entourage Sainz heeft onderhandelingen met Wolff en Mercedes geopend in Djedda'

Carlos Sainz reed afgelopen weekend niet mee tijdens de vrijdag en zaterdag in Djedda wegens een blindedarmontsteking, maar de Spanjaard was zaterdag tijdens de race wel aanwezig en zou zijn tijd nuttig besteed hebben met een lang gesprek in de Mercedes-garage met Toto Wolff. Sainz heeft namelijk voor het seizoen 2025 nog geen stoeltje. Meer lezen over waar de toekomst van Sainz ligt vanaf 2025? Klik hier!

Wolff wil optimaal klimaat bij Mercedes creëren voor Verstappen: "Draait allemaal om Max"

Mercedes-teambaas Toto Wolff liet de afgelopen week al vaak blijken dat hij een eventuele komst van Max Verstappen wel ziet zitten, maar lijkt niet alleen zijn pijlen te hebben gericht op de diensten van Verstappen. De Oostenrijker kijkt, net zoals Ferrari, ook naar Adrian Newey. Wolff is ondanks de mindere resultaten in 2024 best tevreden met zijn technische mensen, maar sluit een overstap van Newey niet uit. Meer lezen over wat Wolff over Verstappen te zeggen heeft? Klik hier!

Dronken Jeremy Clarkson wapperde finishvlag in Bahrein voor Stroll in plaats van Verstappen

Jeremy Clarkson kreeg tijdens de Grand Prix van Bahrein enkele weken terug de eer om met de finishvlag te zwaaien aan het einde van de race. Helemaal vlekkeloos ging het volgens de voormalig Top Gear-presentator - die een aantal glaasjes bier en wijn op had - niet. Hij dacht namelijk voor Lance Stroll af te vlaggen in plaats van voor Max Verstappen. Meer lezen over Jeremy Clarkson in Djedda? Klik hier!

