Carlos Sainz moest het afgelopen weekend verstek laten gaan in Djedda wegens een blindedarmontsteking. De Spanjaard - nog niet in het bezit van een zitje voor 2025 - was op zondag alweer in de paddock te vinden en zou zijn tijd nuttig besteed hebben met een lang gesprek in de Mercedes-garage met Toto Wolff.

Sainz voelde zich aan het begin van het weekend al niet helemaal niet lekker en al vrij snel werd door de medici duidelijk gemaakt wat er aan de hand was met de Spaanse coureur. Het bleek dat de man uit Madrid een blindedarmontsteking onder de leden had en onder het mes moest. Vervolgens werd Sainz succesvol geopereerd en was hij op zondag weer aanwezig op het circuit om zijn team aan te moedigen. Tijdens de afwezigheid van Sainz in Djedda was er een kans weggelegd voor de Britse Oliver Bearman, die vlak voor VT3 dus te horen kreeg dat hij in mocht stappen om de rest van het weekend uit te rijden.

Artikel gaat verder onder video

Lang bezoekje

Zoals gezegd was de Spanjaard op zondag alweer op het circuit te vinden na zijn succesvolle operatie eerder dat weekend. Volgens berichtgeving van Corriere dello Sport was Sainz op zondag echter niet alleen in de Ferrari-pitbox te vinden. De Italiaanse krant weet namelijk te melden dat de Madrileen - samen met zijn hele entourage - een vrij lang bezoekje bracht aan de hospitality van Mercedes, om daar een babbeltje te maken met Wolff.

Onderhandelingen begonnen

Manager Carlos Onorio, vader Carlos Sainz sr. en Sainz zelf waren voor lange tijd aanwezig in het motorhome van Mercedes. "De onderhandelingen zijn begonnen", claimt de Italiaanse krant. Sainz moet inderdaad voor het volgende seizoen op zoek naar een nieuw stoeltje. Ferrari gaat niet met hem door, want zij hebben gekozen voor het contracteren van Lewis Hamilton. Het lijkt dus een mogelijkheid dat Sainz de omgekeerde weg kan gaan bewandelen. Op de achtergrond wordt ook vaak het team van Audi genoemd, terwijl ook Red Bull Racing zijn situatie nauwlettend in de gaten zal houden.

Gerelateerd