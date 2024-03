Christijan Albers is van mening dat het een logisch gevolg is dat de medewerkster die Christian Horner van grensoverschrijdend gedrag heeft beschuldigd naar de media wil stappen. Ook stelt de voormalig F1-coureur dat adviseur Helmut Marko een grotere rol in het succes van Red Bull Racing heeft gehad dan Horner.

Sinds begin februari, toen De Telegraaf met het nieuws naar buiten kwam, staat Red Bull Racing in de spotlights. Red Bull stelde na de beschuldigingen een onafhankelijk onderzoek in, dat de woensdag voor het eerste raceweekend van 2024 werd afgerond. Horner mocht blijven, maar erg transparant was het statement niet. De dag daarna kwam de anonieme mail met daarin vermeend bewijs tegen Horner, waarna de geruchten over Horner en adviseur Helmut Marko alleen maar zijn toegenomen. Zelfs Max Verstappen, die nog contract heeft tot eind 2028, is onderdeel van de geruchten en zou een clausule hebben mocht Marko, die afgelopen weekend na een gesprek met CEO Oliver Mintzlaff een schorsing door Red Bull kon voorkomen, vertrekken. Mercedes, vooral Toto Wolff, heeft afgelopen weekend een paar keer laten weten dat Verstappen welkom is.

Albers over Horner

In de podcast van De Telegraaf laat Albers weten dat hij niet denkt dat het klaar is met de crisis bij Red Bull Racing. De Nederlander kan dan ook goed begrijpen waarom de medewerkster naar de media wil gaan stappen, mochten de geruchten kloppen en is van mening dat Horner 'angstaanjagend' overkomt in een poging zijn baan te houden. “Want door de manier waarop het allemaal op wordt gepakt en het zomaar wordt weggewuifd, dan maak je iemand aan de andere kant extra link en boos. Ik denk dat er nog veel meer naar boven komt. Dan toch die drang en nijdigheid om toch maar die nummer één positie te kunnen krijgen en iedereen maar de kop eraf te hakken.”

Marko belangrijker dan Horner?

Albers stelt tevens dat Marko een belangrijkere rol heeft gespeeld in het binnenhalen van coureurs, zoals Sebastian Vettel en Verstappen, dan Horner. "Als je heel realistisch gaat kijken: welke coureurs heeft hij in de auto gezet en welke coureurs heeft Dr. Marko in de auto gezet? Kijken naar succes. Met alle respect, alle succesformules komen van Marko. Dus als je echt gaat kijken wie er kijk heeft op talent, dan is daar absoluut geen discussie over mogelijk. Dat is gewoon Dr. Marko. Die heeft altijd de juiste keuzes gemaakt.”

