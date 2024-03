Tijdens het raceweekend voor de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië kwam plots het nieuws naar buiten dat Dr. Helmut Marko mogelijk geschorst zou worden door Red Bull. Er klonken geluiden dat Christian Horner één van de aanstichters zou zijn van deze schorsing, maar dit ontkent de teambaas nu met klem. Volgens hem kan hij Marko niet schorsen, omdat de 80-jarige niet in dienst is van Red Bull Racing.

Horner domineert de laatste weken de krantenkoppen en is hét onderwerp van gesprek in de paddock, maar in Saoedi-Arabië ging de aandacht ook veel uit naar Marko, wiens positie onder druk staat. Er klonken geluiden dat Marko geschorst ging worden nadat hij een spreekverbod vanuit Red Bull had genegeerd. Vervolgens zei Max Verstappen dat als Marko weg moet bij Red Bull, hij ook hoogstwaarschijnlijk zou vertrekken. Hierdoor werd er wederom een bom geplant binnen het kamp van Red Bull. Horner werd aangewezen als één van de mensen die Marko maar wat graag weg zou willen werken. Tegenover Racer.com ontkent de teambaas echter dat hij ook maar iets te maken heeft met een mogelijke schorsing. Horner stelt dat ook hij verrast werd door de berichten.

Artikel gaat verder onder video

LEES MEER: 'Verstappen-kamp nog standvastiger in overstap naar Mercedes na uitspraken Horner'

Schorsingsberichten Marko ook verrassing voor Horner

"De geruchten over de schorsing [voor Marko] waren net zo goed nieuws voor het team als dat het was voor ieder ander", zo stelt Horner. "Dus we waren behoorlijk verrast om dat te horen." Horner ontkent dan ook met klem iets te maken te hebben met de verhalen. Helmut staat onder contract bij Red Bull GmbH (het Oostenrijkse hoofdkantoor, red.), dus het is een zaak tussen hen. Wij waren geen partij of onderdeel van die discussie", zo doelt Horner op het raceteam Red Bull Racing waar hij leiding aan geeft. De Brit stelt eveneens geen problemen te hebben met Marko. "Mijn relatie met Helmut is geen probleem. Hij is altijd uitgesproken, maar dat is Helmut."

LEES MEER: Marko geraakt door woorden Verstappen: "Ben hem heel dankbaar"

Horner: "Helmut werkt niet voor mij"

Vervolgens stelt Horner nogmaals dat de berichten over een schorsing niets met hem of het raceteam van doen hebben. "Het is duidelijk dat de speculatie over Helmut speculatie over Helmut is. Helmut werkt niet voor mij. Hij werkt niet voor Red Bull Racing, maar voor Red Bull GmbH", aldus de 50-jarige Brit.

Gerelateerd