Max Verstappen sprak tijdens het raceweekend voor de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië zijn onvoorwaardelijke steun uit richting Dr. Helmut Marko. In Djedda ging het gerucht dat de adviseur van Red Bull Racing geschorst zou worden en Verstappen liet aan de media duidelijk weten dat hij en Marko bij elkaar horen. Als de één weg moet, vertrekt de ander ook, zo klonk het.

Tijdens het raceweekend in Saoedi-Arabië sprak Verstappen voor het eerst, sinds de hele soap rondom Red Bull Racing begon, duidelijke woorden. Waar hij zich eerder constant op de vlakte hield en zei zich te willen focussen op het racen, was hij in Djedda meer uitgesproken. Sterker nog: de regerend wereldkampioen dropte eigenhandig een nieuwe bom binnen zijn team. Toen Verstappen geconfronteerd werd met de mogelijke schorsing van Marko, was hij glashelder: als Marko weg moet, gaat hij ook weg. Althans, dat was de strekking van zijn verhaal. Verstappen benadrukte nog maar eens hoe sterk zijn band met de 80-jarige Oostenrijker is en dat Marko voor een groot deel bepaalt hoe zijn toekomst eruitziet. Marko stelde even later geraakt te zijn door de steunbetuiging van zijn coureur.

Marko "heel dankbaar" voor woorden Verstappen

In Djedda werd Marko gevraagd naar de woorden van Verstappen en zei hij geraakt te zijn door de uitspraken van de wereldkampioen. "Dat was heel indrukwekkend en ik ben hem heel dankbaar", zo klonk het. Verstappen zegt wat hij denkt en trekt zich weinig aan van anderen, iets dat Marko enorm kan waarderen. "Hij is één van de weinigen hier met zo'n sterk karakter en deze loyaliteit." Binnen de Red Bull-top leken ze de woorden van Verstappen ook te hebben gehoord, want CEO Oliver Mintzlaff was er als de kippen bij om met Marko om tafel te gaan.

Marko voerde goed gesprek met CEO Red Bull over toekomst

Mintzlaff en Marko voerde een "heel goed gesprek", zo onthulde laatstgenoemde even later op Sky Sports. Volgens Marko waren hij en de Red Bull-CEO het "op alle punten eens". De man uit Graz bevestigde na het gesprek ook dat hij 'gewoon' doorgaat bij het team uit Milton Keynes, al benadrukte hij wel dat er nog veel zaken opgelost moeten worden.

