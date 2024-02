Hoewel Lewis Hamilton tevreden terugkijkt op de eerste twee trainingen, waarvan hij de laatste als snelste wist af te sluiten, wil hij nog niet te hoog van de toren blazen. Vooral als het neerkomt op de racepace, verwacht de Brit dat Red Bull Racing en dan met name Max Verstappen, er weer zal staan.

De eerste twee vrije trainingen in Bahrein zitten erop. De eerste oefensessie was een soort extra tijd van de testdagen. Zo kwam Kick Sauber nog met de wasrekken om de aerodynamica te meten. Tijdens de tweede sessie kwamen de coureurs direct op de rode banden naar buiten en daar bleek de Mercedes W15 wel erg rap te gaan. Hamilton eindigde die sessie als snelste, voor teamgenoot George Russell en Fernando Alonso.

'Gekke dag'

Hamilton blikt bij Sky Sports F1 terug op een hele gekke vrijdag, al is het in Bahrein op dit moment ook nog steeds donderdag. "Het is een hele gekke vrijdag. Ik was vanochtend eigenlijk te laat aangekomen [op het circuit] en de eerste plek heeft ons ook een beetje verbaasd. Het was namelijk erg winderig vanochtend en het was voor iedereen een moeilijke sessie. Het was dan ook heel anders dan tijdens de testdagen."

Longruns

Wel geeft het resultaat de burger moed bij Mercedes. "Over het algemeen was het best oké, al wisten we niet precies waar we zouden staan. En dan de laatste sessie: we hebben een aantal veranderingen doorgevoerd en ik begrijp het ook nog niet helemaal. Sterker nog, het is een beetje een schok om te zien waar we staan, maar we nemen het zoals het komt. We moeten ons hoofd naar beneden houden en blijven werken aan de afstelling. Onze longrun-pace is lang niet waar de Red Bull's op dit moment zijn. Dus daar is nog wel wat werk te doen", zo wijst hij naar de race op zaterdag.

'Max zal wel weer wegrijden, zoals afgelopen twee jaar'

De zevenvoudig kampioen wijst dan ook naar het nodige werk dat aan de winkel is bij Mercedes. "We moeten nog een stap weten te maken en ik heb wel een idee hoe we daar komen, al is het lastig want je wil ook niet de hele auto aanpassen", zo wijst hij ook naar de goede kanten van de W15 in Bahrein. Wel houdt hij rekening met de 'Max-factor': "Als Max vooraan staat, dan zal hij hoogstwaarschijnlijk weer wegrijden, zoals hij de afgelopen twee seizoenen heeft gedaan."

