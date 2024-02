Voor Max Verstappen is het raceweekend in Bahrein met twee zesde plekken begonnen. De Nederlander blikt op Verstappen.com terug op de donderdag, waarover hij over het algemeen niet ontevreden over was.

Na de testdagen was het gevoel dat Verstappen met zijn RB20 ook de vrije trainingen zou gaan domineren. Toch was Daniel Ricciardo tijdens de eerste training de snelste man en Lewis Hamilton was dat aan het einde van de tweede oefensessie. Verstappen heeft twee zesde plekken achter zijn naam staan, daar waar teamgenoot Sergio Pérez in de eerste training als twaalfde werd afgevlagd en P10 was het maximale voor 'Checo' in de tweede training.

'Ging niet verkeerd'

Verstappen gaf na de tweede training zo'n vijf tiende toe op de snelste tijd, maar maakt zich geen zorgen over het verdere verloop van het weekend. "Ik ben niet bezorgd over het verschil met P1, ik denk dat het erg kort bij elkaar gaat zitten tijdens de kwalificatie dus dat is wel mooi. En wat de long run aangaat, daar was ik ook best wel tevreden over." Hoewel Verstappen tijdens de twee oefensessie hier en daar wat klachten had over het opschakelen, was het over het algemeen een prima sessie. "Het ging niet verkeerd. Het zit allemaal dicht bij elkaar. Sommigen om ons heen hebben de motor wat verder opgeschroefd voor de topsnelheid."

'Sweet spot vinden'

Red Bull heeft zich dan ook vooral gefocust op de racesnelheid. "Wij focussen ons op onszelf en het zijn geen grote dingen. Het gaat erom om de sweet spot te vinden en zoals gezegd, we zitten er niet ver vanaf. Ik ben best tevreden met de auto en we hebben wat meer op de long runs gefocust."

