Woensdagavond las Mercedes-teambaas Toto Wolff ook het statement van Red Bull naar aanleiding van het onderzoek naar teambaas Christian Horner. Wolff had meer transparantie verwacht en meent dat de Formule 1 hier nog stappen in moet gaan maken.

Red Bull kwam woensdagavond met de mededeling dat het onderzoek naar de teambaas was afgerond en dat Horner op zijn plek mag blijven zitten. De teambaas van Red Bull werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en het Oostenrijkse blikjesbedrijf heeft uit privacyoverwegingen alle details achter gesloten deuren gehouden. Wolff was vooral ontevreden dat de verklaring uit slechts 89 woorden bestond en bij PlanetF1 uit hij zijn ongenoegen.

Wat is het standpunt van de sport?

"Mijn persoonlijke mening is dat we niet achter het gordijn kunnen kijken", zo wijst hij naar het interne onderzoek van Red Bull. "Aan het einde van de dag is er een dame in een organisatie die met de HR-afdeling heeft gesproken en heeft gezegd dat er een probleem is en dat het is onderzocht en gisteren heeft de sport een bericht ontvangen 'het is allemaal in orde. We hebben ernaar gekeken." Wolff hoopt desondanks op openheid van zaken. "Ik denk dat met de sport als een wereldwijde sport, over zulke kritieke onderwerpen, er meer transparantie nodig is en ik vraag me af wat het standpunt van de sport is? We zijn concurrenten, we zijn een team en we kunnen onze eigen persoonlijke mening hebben of niet."

Transparantie

Wolff benadrukt dat hij niet zozeer Red Bull een draai om de oren wil geven, maar dat hij meer kijkt naar de sport in zijn algemeen. "Ik denk gewoon dat we het ons als sport niet kunnen veroorloven om zaken ondoorzichtig te laten zijn, vooral niet als het gaat om kritieke onderwerpen zoals deze, omdat het uiteindelijk tegen ons zal werken. We leven in een zeer transparante wereld; uiteindelijk zullen zaken aan het licht komen en ik denk dat we daarmee moeten omgaan. De organisatie heeft de plicht om te zeggen: 'Nou, we hebben ernaar gekeken en het is oké,' en dan kunnen we verder. Ik denk dat het soms erg kortzichtig is om te proberen dingen te onderdrukken, hoewel ik niet zeg dat dit is wat er is gebeurd."

'Formule 1 leeft in zijn eigen wereld'

De teambaas van Mercedes wijst simpelweg naar de Formule 1-wereld, die in zijn ogen anders is, dan de wereld daarbuiten. "We staan buiten en kijken alleen naar verklaringen, persberichten of tijdlijnen. Het lijkt er gewoon een beetje op dat het niet zo modern is als de dingen in de echte wereld buiten de Formule 1 gaan. Maar misschien hebben we gewoon een klein probleempje in de Formule 1 en vinden we dat oké."

