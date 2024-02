Volgens enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve moet het accent van de Formule 1 eerder liggen op de teams die de stap naar de top moeten maken, in plaats van het afremmen van Red Bull Racing.

De Canadees ziet de hedendaagse trend binnen de koningsklasse met lede ogen aan. In vergelijking met zijn eigen periode binnen de Formule 1 moeten de teams vandaag de dag werken met een heleboel beperkingen. De topteams krijgen bijvoorbeeld minder windtunneltijd dan de renstallen daaronder en Villeneuve wijst in gesprek met La Gazzetta dello Sport naar een vorm van straf voor de kampioen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Wolff wilde herhaling van Verstappen voorkomen en bood daarom '1 plus 1'-deal aan bij Hamilton

'Balance of Performance is onzin'

Op de vraag wat hij nu precies vindt van de zogeheten Balance of Performance, waarbij de topteams worden afgeremd, vertelt Villeneuve: "Dit is de grootste onzin die ik ooit heb gehoord. In het WEC (World Endurance Championship), net als in de toerwagens, is de BOP een noodzaak, omdat de auto's heel verschillend zijn. In de Formule 1 heeft het geen zin, de auto's worden geboren onder zeer strenge regels die voor iedereen hetzelfde zijn." De creativiteit moet in zijn ogen de boventoon voeren. "Iemand is heel goed, hij heeft zijn best gedaan, hij heeft beter gewerkt dan de anderen en daarom wint hij, dus moet je hem afremmen? Wordt zoiets gedaan in de atletiek? Start je op de 100 meter de sterkste met een paar meter achterstand? Doe je bij het hoogspringen degene die het hoogst gaat een speciaal paar schoenen aan, zodat hij iets minder hoog springt?"

OOK INTERESSANT: AMuS: 'FIA gaat budgetcap 2026 wijzigen om geschuif met personeel aan banden te leggen'

'Zei men niet in tijdperk Schumacher'

Villeneuve vermoedt dan ook dat er bewust wordt gemikt op Red Bull. "We zitten in de Formule 1 en we zijn op zoek naar de beste ter wereld. We moeten er niet aan denken om races te verstoren, er is al DRS dat veel verstoort. Bovendien zei niemand in Italië zulke dingen toen [Michael] Schumacher altijd won met Ferrari. Met dat alles zijn de successen van Max [Verstappen] heel anders", aldus Villeneuve.