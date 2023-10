Verstappen stijgt in Quote 500, technisch directeur vertrekt bij Mercedes | GPFans Recap

Vincent Bruins

Dinsdag 31 oktober 2023 21:46

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

We hebben net de Grand Prix van Mexico-Stad achter de rug of het Formule 1-circus vertrekt al richting Brazilië voor de Grand Prix van São Paulo. Ondertussen zijn er grote veranderingen gaande. Zo heeft een Mercedes-topman van de technische afdeling het team verlaten. Het simraceteam van Red Bull Racing fuseert met Team Redline, de online equipe waar Max Verstappen voor uitkomt. De Nederlander is inmiddels gestegen in de Quote 500 met een geweldig vermogen. Verder legt de familieadvocaat van Michael Schumacher uit waarom er weinig informatie over de zevenvoudig wereldkampioen naar buitenkomt en verklaart de FIA het verhogen van de boetes. Een voormalig werkgever van Sergio Pérez heeft de Mexicaan gerustgesteld dat hij wellicht terug mag keren, mocht Red Bull besluiten een nieuwe teamgenoot voor Verstappen aan te nemen.

Artikel gaat verder onder video

Advocaat Schumacher verklaart het ontbreken van een 'eindrapport'

Felix Damm, de advocaat van de familie van Michael Schumacher, geeft aan dat het ontbreken van meer informatie over de status van de zevenvoudig kampioen een bewuste keuze van de familie is. In gesprek met het Duitse LTO legt Damm uit dat de familie veel waarde hecht aan het beschermen van privézaken. "Het ging altijd om het beschermen van privézaken. We hebben overwogen of een definitief rapport over Michael's gezondheid de juiste manier zou zijn om dit te doen. Maar dat zou niet het einde zijn geweest en er zouden voortdurend bijgewerkte 'waterstandsrapporten' moeten zijn geweest en het zou niet aan de familie zijn geweest wanneer de mediabelangstelling voor het verhaal ophield," zo wijst hij naar de controle die de familie wil houden op de berichtgeving. Meer lezen? Klik hier!

Oracle Red Bull Sim Racing fuseert met Team Redline

Het team van Red Bull Racing slaat de handen ineen met Team Redline, het simraceteam waar Max Verstappen voor uitkomt. De twee partijen gaan na de fusie door als Oracle Red Bull Sim Racing. Atze Kerkhof, directeur van Team Redline, kijkt uit naar de nieuwe partnerschap: "Dit is een spannende nieuwe uitdaging voor het team, nadat we al een goede relatie hadden opgebouwd met Red Bull onder Verstappen.com Racing - leek dit de logische volgende stap voor ons om samen te werken. Team Redline is enthousiast over deze nieuwe uitdaging en kijkt ernaar uit om aan de slag te gaan." De renstal zal ook als één team uitkomen in het Formula 1 Esports Series Pro Championship. Meer lezen? Klik hier!

FIA-president Ben Sulayem geeft tekst en uitleg over verhoogde boetes in Formule 1

De FIA bracht eerder deze maand de beslissingen naar buiten die zijn genomen tijdens de derde bijeenkomst van de World Motor Sport Council dit jaar. Veruit de meest opvallende genomen beslissing, was dat stewards in de Formule 1 vanaf nu boetes tot één miljoen euro aan coureurs op mogen leggen. Dit bedrag lag jarenlang op 250.000 euro, maar dit was volgens de autosportbond niet langer in lijn met de behoeften van de motorsport. In gesprek met geselecteerde media waaronder Speedcafe, gaf FIA-president Mohammed Ben Sulayem wat meer tekst en uitleg: "De prijs van alles is omhooggegaan. De teams praten nu over miljarden qua hoeveel elk team waard is, en wij hebben onze reglementen niet meer verbeterd sinds Jurassic Park", klinkt het. "We zeggen niet: 'Je moet betalen.' We zeggen: 'Maak deze onnodige overtredingen niet.' Als je dat niet doet, krijg je het [een boete] ook niet. Niemand zal je iets opleggen als je de regels volgt. De regels zijn er om gepolijst en geïmplementeerd te worden." Meer lezen? Klik hier!

Voormalig werkgever Pérez wil hem stoeltje aanbieden: 'Zou hem morgen nog tekenen'

Sergio Pérez komt momenteel uit voor Red Bull Racing, maar zijn contract loopt eind 2024 af. Het is nog maar de vraag of de energiedrankfabrikant hem een verlenging gaat aanbieden of dat er gekozen wordt om Max Verstappen een nieuwe teamgenoot te geven. Als het aan een oud-werkgever van Pérez ligt, dan kan de Mexicaan hoe dan ook op een stoeltje in de Formule 1 rekenen, of dat nou bij Red Bull is of niet. Alessandro Alunni Bravi, de Managing Director van de Sauber Group en vertegenwoordiger van het Alfa Romeo Formule 1-team, heeft zich namelijk vol lof over de 33-jarige uit Guadalajara uitgesproken. Pérez maakte zijn debuut in de koningsklasse van de autosport bij Sauber in 2011 en scoorde drie podiums met de Zwitserse renstal in 2012. "Hij is een van de topcoureurs," legde Alunni Bravi uit tegenover het Mexicaanse medium Récord. "Hij is een optie en als het aan mij lag, zou ik hem morgen nog binnenhalen. Hij is sterk, een elitecoureur en dus een optie, maar we zouden niemand moeten uitsluiten." Meer lezen? Klik hier!

Verstappen stijgt in Quote 500 met vermogen van 150 miljoen euro

Max Verstappen is net als afgelopen jaar het jongste lid in de Quote 500, een lijst van de vijfhonderd meest vermogende Nederlanders, jaarlijks samengesteld door zakenblad Quote. De Nederlander zag zijn geschatte vermogen stijgen van 120 miljoen euro naar 150 miljoen euro, en bekleedt daarmee de 428e plaats in het lijstje met prominenten. Bovenaan de lijst vinden we Charlene de Carvalho-Heineken, erfgenaam van het bekende Heineken. Haar vermogen is met 12,6 miljard euro wat gedaald ten opzichte van 2022. John de Mol is opnieuw de hoogst genoteerde bekende Nederlander. De mediamagnaat staat met een geschat vermogen van 2 miljard euro op de negentiende stek. Bernhard van Oranje-Nassau, onder andere eigenaar van Circuit Zandvoort, staat met 125 miljoen euro onderaan de lijst. Meer lezen? Klik hier!

Technisch directeur Mike Elliott verlaat Mercedes Formule 1-team

Mercedes heeft aangekondigd dat Mike Elliott het Formule 1-team verlaat. De Chief Technology Officer (CTO) meldde het nieuws afgelopen maandagavond tegenover het personeel van de Zilverpijlen. Er wordt verwacht dat hij nu met 'gardening leave' gaat. "Het is een van de meest geweldige privileges van mijn carrière geweest om deel uit te maken van dit Mercedes-team," legde Elliott uit. "Ik heb het in mijn tijd hier zien groeien van een groep mensen die samenwerkten om races te winnen en daarna een eerste kampioenschap tot een recordbrekende acht constructeurskampioenschappen op rij. En ik ben er trots op dat ik een bijdrage heb kunnen leveren in dat avontuur. Hoewel we de laatste twee seizoenen niet races hebben gewonnen op de manier waar we naar streven, heeft het ons op veel andere manieren op de proef gesteld en ons gedwongen onze fundamentele aannames over de manier waarop we prestaties leveren in twijfel te trekken. Ik heb er de afgelopen zes maanden van genoten om de technische strategie te ontwikkelen waarmee we hopelijk de basis kunnen leggen voor de volgende cyclus van succes voor het team." Meer lezen? Klik hier!

Gratis Max Verstappen WC 2023-hoodie

Voor iedereen die lid is van het WhatsApp-kanaal van GPFans: we geven komende weken meerdere officiële Max Verstappen World Champion 2023-hoodies weg. Gratis. Ieder lid die zich aanmeldt maakt evenveel kans. Ben je nog geen lid van de groep? Dan kun je eenvoudig deelnemen via deze link.