Sergio Pérez komt momenteel uit voor Red Bull Racing, maar zijn contract loopt eind 2024 af. Het is nog maar de vraag of de energiedrankfabrikant hem een verlenging gaat aanbieden of dat er gekozen wordt om Max Verstappen een nieuwe teamgenoot te geven. Als het aan een oud-werkgever van Pérez ligt, dan kan de Mexicaan hoe dan ook op een stoeltje in de Formule 1 rekenen, of dat nou bij Red Bull is of niet.

Sergio Pérez kwam in 2021 bij Red Bull terecht als de nieuwe teamgenoot van Verstappen. Hij schreef al gauw de Grand Prix van Azerbeidzjan dat jaar op zijn naam en hielp Max tot het uiterste in de strijd om het wereldkampioenschap in Abu Dhabi. Pérez scoorde in 2022 flink meer punten en podiums en ook nog eens twee overwinningen. Hij kwam echter vier puntjes te kort op Charles Leclerc voor de tweede positie in de eindstand. Nu in 2023 ligt de Mexicaan wel tweede in de punten met nog drie Grands Prix te gaan, al komt Lewis Hamilton steeds dichterbij. Geruchten doen dan ook de ronde dat zijn rol als tweede coureur bij Red Bull gevaar loopt. Hij zegevierde tweemaal in de eerste vier weekenden dit seizoen, maar heeft daarna niet meer op de hoogste trede gestaan en hij heeft een aantal onnodige fouten gemaakt met een boel kritiek tot gevolg.

Pérez terug bij Sauber?

Het is dus nog even afwachten of Red Bull Pérez wil behouden na het Formule 1-seizoen van 2024. De 33-jarige uit Guadalajara kan echter misschien wel rekenen op een plan B uit onverwachte hoek. Alessandro Alunni Bravi, de Managing Director van de Sauber Group en vertegenwoordiger van het Alfa Romeo Formule 1-team, heeft zich namelijk vol lof over hem uitgesproken. Pérez maakte zijn debuut in de koningsklasse van de autosport bij Sauber in 2011 en scoorde drie podiums met de Zwitserse renstal in 2012.

Na 2023 zal Alfa Romeo weer uitkomen onder de Sauber-naam, voordat het in 2026 een samenwerking aangaat met Audi. "Hij is een van de topcoureurs," legde Alunni Bravi uit tegenover het Mexicaanse medium Récord. "Hij is een optie en als het aan mij lag, zou ik hem morgen nog binnenhalen. Hij is sterk, een elitecoureur en dus een optie, maar we zouden niemand moeten uitsluiten." Valtteri Bottas en Zhou Guanyu komen momenteel voor de door Sauber-gerunde equipe uit, maar het contract van laatstgenoemde loopt af aan het eind van 2024. Of Bottas voor Sauber rijdt in 2025 is ook nog niet bekend.

