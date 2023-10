Jan Bolscher

Christian Horner koestert geen wrok na de crash van Sergio Pérez tijdens zijn thuisrace in Mexico. De Red Bull Racing-teambaas vertelt dat je het hem niet kwalijk kan nemen, dat hij het probeerde.

Pérez begon afgelopen zondag als vijfde aan de race op het Autódromo Hermanos Rodríguez, maar schoot bij de start van zijn plek. Bij het ingaan van de eerste bocht lag de 33-jarige coureur derde, zij aan zij met Charles Leclerc en Max Verstappen. Pérez probeerde buitenom de leiding in de wedstrijd over te nemen, maar maakte hierbij contact met de Ferrari-coureur. De RB19 van de Mexicaan werd gelanceerd en liep dusdanig veel schade op aan de vloer, dat zijn thuisrace al na één ronde ten einde kwam.

Zeer teleurstellende thuisrace

Een grote teleurstelling voor Pérez en de tienduizenden Mexicaanse fans op de tribune, maar vanuit het Red Bull-kamp wordt er kalm gereageerd: "Het was een race met twee kanten", vertelt Horner. "Opnieuw een fantastische race van Max, totale dominantie. Maar voor Sergio, een zeer teleurstellende thuisrace. Hij had een raketstart en ging met ontzettend veel momentum de eerste bocht in."

Geen risico, geen plezier

De teambaas vervolgt: "Je kunt hem niet kwalijk nemen dat hij het probeerde, om zo de leiding in zijn thuisrace te pakken. Uiteindelijk paste drie naast elkaar niet, en het was verschrikkelijk om hem uit te zien vallen. Dietrich Mateschitz zei altijd: geen risico, geen plezier. We hebben alles direct vanaf het begin gegeven. Allebei onze auto's begonnen ontzettend goed."

