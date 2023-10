Remy Ramjiawan

Felix Damm, de advocaat van de familie van Michael Schumacher, geeft aan dat het ontbreken van meer informatie over de status van de zevenvoudig kampioen een bewuste keuze van de familie is. In gesprek met het Duitse LTO legt Damm uit dat de familie veel waarde hecht aan het beschermen van privézaken.

Rondom de gezondheid van Schumacher bestaan nog altijd wat vraagtekens, na het skiongeluk in 2013. De familie kiest ervoor om dit allemaal intern te houden, hoewel de fans graag een update willen krijgen. Het Duitse Die Aktuelle ging afgelopen lente wel erg ver. Het medium had namelijk een AI-versie van Schumi geïnterviewd en daar was toch wel wat verbolgenheid over.

Beschermen van privézaken

Damm, die als vertegenwoordiger van de familie door het leven gaat, legt uit waarom de familie zo terughoudend is met het delen van informatie. "Het ging altijd om het beschermen van privézaken. We hebben overwogen of een definitief rapport over Michael's gezondheid de juiste manier zou zijn om dit te doen. Maar dat zou niet het einde zijn geweest en er zouden voortdurend bijgewerkte 'waterstandsrapporten' moeten zijn geweest en het zou niet aan de familie zijn geweest wanneer de mediabelangstelling voor het verhaal ophield", zo wijst hij naar de controle die de familie wil houden op de berichtgeving.

Bewust geen eindrapport gedeeld

Bijna tien jaar geleden gebeurde het ongeluk voor de inmiddels 54-jarige Schumacher en Damm legt uit dat als de familie zelf informatie had gegeven, dan was het ook de controle verloren. "Ze [de media] zouden zo'n bericht steeds weer kunnen oppakken en als 'en hoe ziet het er nu uit?' Een, twee, drie maanden of jaren na het bericht. Als we dan actie zouden willen ondernemen tegen deze berichtgeving, zouden we te maken krijgen met het argument van vrijwillige zelfonthulling." Linksom of rechtsom de familie is zeer voorzichtig met het delen van informatie.