Regerend wereldkampioen Max Verstappen onthult dat de startprocedure van de RB19 het afgelopen seizoen flink is verbeterd. De wagen blinkt al uit qua snelheid, maar was bij het doven van de startlichten niet altijd het snelste weg van de startpositie.

In Mexico wist Verstappen tot twee maal toe goed van zijn startplek te komen tijdens de Grand Prix van Mexico-Stad. De Nederlander vertrok vanaf P3 en had aan het einde van het rechte stuk niet alleen Carlos Sainz te grazen genomen, ook Charles Leclerc kon geen vuist maken. Na de klapper van Kevin Magnussen werd de wedstrijd herstart en hoewel de pole position op het Autódromo Hermanos Rodríguez niet per se de beste plek is, wist de Limburger de leiding te behouden, mede dankzij de verbeterde start van de RB19.

Instellingen van koppeling

In de persconferentie na de race legt Verstappen uit dat de startprocedure toch wel een dingetje was. "Aan het begin van het jaar hadden we een probleem, maar dat hebben we toen opgelost. Toch denk ik dat we toen niet de juiste dingen hebben gedaan met de bandentemperaturen [en] de koppelingsinstellingen." De afstelling van de koppeling is volgens Verstappen dan ook waar het probleem lag. "Ik denk dat we onze procedures gewoon wat beter uitvoeren, de grip van de banden begrijpen - het is de afstelling van de koppeling. We zijn daar waarschijnlijk wat scherper op geweest."

Tijdens de race in Mexico was de start een keertje niet de achilleshiel en daar kan het team op voortborduren. "Het is allemaal erg gevoelig. Als je er net naast zit, heb je misschien te veel wielspin of te weinig aangrijping. Het is heel moeilijk om het goed te krijgen en ik denk dat het vooral vandaag heel goed was", aldus Verstappen.

