Remy Ramjiawan

Maandag 30 oktober 2023 08:37 - Laatste update: 08:38

Voor regerend wereldkampioen Max Verstappen is het achteraf wel makkelijk om te zeggen dat Sergio Pérez misschien wel wat enthousiast was in de eerste bocht met zijn inhaalpoging. De Limburger snapt dat 'Checo' er in zijn thuisrace voor ging, maar moet op de persconferentie toegeven dat de Mexicaan wel wat weinig ruimte voor Charles Leclerc overliet.

Pérez wilde dit weekend een goed figuur slaan voor het toegestroomde thuispubliek. De Mexicaan kent een seizoen van vallen en opstaan en wilde juist op het Autódromo Hermanos Rodríguez terugslaan. De coureur van Red Bull Racing vertrok zondagavond vanaf P5 en dook direct in de slipstream van zijn voorgangers. Met Leclerc die vooral bezig was met Verstappen, zag Pérez zijn kans daar. Hij koos voor de buitenlijn in de eerste bocht, maar stuurde net iets te vroeg in naar rechts, waar de Monegask nog zat. Die had vervolgens Verstappen aan zijn rechterkant zitten en dus reed de 33-jarige Pérez tegen de Ferrari aan en elimineerde hij zichzelf met die inhaalpoging.

'Hij had iets meer ruimte kunnen overlaten'

Aan Verstappen wordt na de race gevraagd hoe hij tegen het incident van zijn teamgenoot aankijkt. "Ik begrijp het. Het is zijn thuisrace en hij wil het podium bereiken. Dus ik begrijp wel dat hij die buitenkant koos en hij probeerde het gewoon." Uiteindelijk is Pérez gevallen voor de alom oude Formule 1-wet die stelt dat je een race in de eerste bocht nooit kan winnen, maar wel kunt verliezen. "Als je dan nu terugkijkt naar de beelden, dan had hij wel iets meer ruimte kunnen overlaten. Kijk, als het had gewerkt, dan zag het er natuurlijk fantastisch uit. Het was meer het enthousiasme dat hij op het podium wilde staan en ditmaal lukte dat helaas niet", aldus Verstappen.

'Kon nergens naartoe'

Leclerc werd achteraf het doelwit van de Mexicaanse fans, die wezen namelijk naar de Ferrari-coureur als aanstichter van de crash. "Ik kon nergens naartoe. Ik probeerde zoveel mogelijk aan de rechterkant te blijven, zo dicht mogelijk bij Max, maar er was geen ruimte meer. Checo wist waarschijnlijk niet dat ik Max nog aan de rechterkant had zitten en hij stuurde in. Toen ik dat zag, toen wist ik dat we zouden crashen en dat gebeurde ook. Daarna was ik eigenlijk vrij verbaasd dat ik de race nog kon uitrijden." Uiteindelijk heeft niemand een straf gekregen en ook de Ferari-coureur wijst naar een ongelukkige samenloop van omstandigheden: "Het was een race-incident inderdaad."