Vincent Bruins

Dinsdag 31 oktober 2023 18:41 - Laatste update: 18:55

Mercedes heeft aangekondigd dat Mike Elliott het Formule 1-team verlaat. De Chief Technology Officer (CTO) meldde het nieuws afgelopen maandagavond tegenover het personeel van de Zilverpijlen. Er wordt verwacht dat hij nu met 'gardening leave' gaat.

Elliott begon zijn carrière in de koningsklasse van de autosport als aerodynamicus bij McLaren in 2000, voordat hij in 2008 vertrok richting Renault wat later Lotus werd. Vanaf 2012 voegde de 49-jarige Brit zich bij Mercedes als hoofd van de afdeling aerodynamica. Na vijf jaar kreeg hij promotie en werd hij benoemd tot de nieuwe 'technology director' door Geoff Willis in die rol te vervangen. Vanaf 2021 nam hij de taken van James Allison over als technisch directeur. Sinds 21 april eerder dit jaar ruilden Elliott en Allison van baan en Elliott werd weer de CTO. Hij heeft een grote rol gespeeld bij het succes dat Mercedes kent sinds 2014. Elliott gaat naar verwachting nu met 'gardening leave', zoals verlof binnen de Formule 1 wordt genoemd, en lijkt dus niet direct naar de competitie te vertrekken.

Artikel gaat verder onder video

Bijdrage aan recordbrekende titels

"Het is een van de meest geweldige privileges van mijn carrière geweest om deel uit te maken van dit Mercedes-team," legde Elliott uit. "Ik heb het in mijn tijd hier zien groeien van een groep mensen die samenwerkten om races te winnen en daarna een eerste kampioenschap tot een recordbrekende acht constructeurskampioenschappen op rij. En ik ben er trots op dat ik een bijdrage heb kunnen leveren in dat avontuur. Hoewel we de laatste twee seizoenen niet races hebben gewonnen op de manier waar we naar streven, heeft het ons op veel andere manieren op de proef gesteld en ons gedwongen onze fundamentele aannames over de manier waarop we prestaties leveren in twijfel te trekken. Ik heb er de afgelopen zes maanden van genoten om de technische strategie te ontwikkelen waarmee we hopelijk de basis kunnen leggen voor de volgende cyclus van succes voor het team."

Elliott (midden) was sinds 2012 werkzaam bij Mercedes

OOK INTERESSANT: Wolff tevreden met P2 Hamilton in Mexico: "De lach stond op onze gezichten"

Pijler van Mercedes

"Ik heb besloten dat dit het juiste moment is om mijn volgende stap buiten Mercedes te zetten - eerst even pauzeren en de balans opmaken na 23 jaar voluit in deze sport te hebben gewerkt, en dan om mijn volgende uitdaging te vinden. Ik wil graag mijn teamgenoten bedanken voor een fantastische twaalf seizoenen samen en ik wens ze veel succes voor de komende jaren," zo sloot Elliott af. Teambaas Toto Wolff prees de bijdragen van Elliott: "Mike is een van de pijlers geweest van de prestaties van het team in de afgelopen tien jaar, en het is echt met gemengde gevoelens dat we vandaag afscheid van hem nemen. Mike is een uiterst intelligent technisch meesterbrein en een geweldige teamplayer; hij heeft niet alleen een sterke bijdrage geleverd aan winnende raceauto's, maar ook aan het opbouwen van de cultuur binnen ons team." Wolff benadrukt dat hij ziet dat Elliott toe is aan nieuwe uitdagingen buiten Mercedes en weet dat dit de juiste stap voor hem is. De Oostenrijker bedankte hem voor zijn inzet, toewijding en expertise.

Gratis Max Verstappen WC 2023-hoodie

Voor iedereen die lid is van het WhatsApp-kanaal van GPFans: we geven komende weken meerdere officiële Max Verstappen World Champion 2023-hoodies weg. Gratis. Ieder lid die zich aanmeldt maakt evenveel kans. Ben je nog geen lid van de groep? Dan kun je eenvoudig deelnemen via deze link.