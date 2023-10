Lars Leeftink

Maandag 30 oktober 2023 08:04

Toto Wolff, teambaas van Mercedes, is blij met het resultaat tijdens de F1 Grand Prix van Mexico-Stad. Lewis Hamilton werd tweede en kon alleen Max Verstappen niet bijhouden, terwijl George Russell genoegen moest nemen met P6 achter Charles Leclerc, Carlos Sainz en Lando Norris.

Tegenover Sky Sports blikt Wolff terug op de race van Hamilton, die in de slotfase Charles Leclerc van zich af kon houden. "De lach stond op onze gezichten omdat de auto erg sterk was. In vrije lucht hadden we zoveel marge op de mediumbanden dat we de snelste ronde nog in de laatste ronde konden neerzetten. Er zijn al een paar weekenden geweest waar we over als, als, als spreken. Qua topsnelheid waren we waarschijnlijk niet competitief genoeg tegen Max, maar de snelheid is er wel."

Hamilton klaagt over banden

Hamilton was tijdens de race in Mexico niet tevreden over de banden en was bang dat hij het einde niet zou halen, iets wat wel lukte. Wolff neemt deze woorden stiekem niet meer zo serieus. "We horen al twaalf jaar dat hij zegt dat de banden het niet gaan volhouden. Dit was de eerste keer dat hij zei dat de auto echt goed was, en hij heeft ook echt briljant gereden. We zien variaties in onze prestaties. Soms werken de banden goed, en soms niet. Als de baantemperatuur een paar graden stijgt, kan je zomaar uit het window vallen, en andersom ook. Een van zijn hele goede races, want we wisten niet of de mediumbanden het vol zouden houden. Het wist zijn banden goed te managen en vergrootte het gat naar Charles Leclerc."

Is Wolff optimistisch over de toekomst?

De resultaten van de afgelopen raceweekenden geven Mercedes reden om optimistisch te zijn, maar Wolff kijkt nog uit. "Ik weet het niet. Alleen idioten zijn optimistisch, dus ik wil niet te optimistisch zijn. Ik houd mijn voeten liever op de grond. We moeten het goed doen in de kwalificatie, en hopelijk kunnen we hem dan uitdagen. Het geeft vertrouwen voor 2024, ja. Dat is de richting die we ingeslagen zijn, en nu moeten we gewoon performance blijven toevoegen voor volgend jaar. We zijn nog niet door de technische keuring gekomen, dus laten we nog niet te vroeg juichen", eindigt de Oostenrijker met een knipoog.