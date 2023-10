Lars Leeftink

Kevin Magnussen maakte zondagavond tijdens de F1 Grand Prix van Mexico-Stad een stevige crash mee, waarbij de Deen zelf niet veel te verwijten viel. Magnussen blikt terug op de race, zijn crash en onthult de opvallende oorzaak van het incident.

In het persbericht van Haas maakt Magnussen bekend waar de crash door ontstond, een crash die uiteindelijk zorgde voor flink wat schade en een rode vlag. "Ik crashte na een defect aan de ophanging linksachter. Het gebeurde op een slechte plek en ik raakte de muur, dus ik kreeg een klap op mijn handen. Ze deden een beetje pijn, maar ze zijn verder in orde. We moeten nog een beetje onderzoeken wat er precies is gebeurd, want hij [de ophanging] gaf het gewoon op. Daarvoor ging het goed, ik zat lang vast in het verkeer en mijn banden waren gaar, maar ik weet niet of de oorzaak van het defect al een tijdje van tevoren invloed was."

Steiner niet ontevreden

Ook teambaas Guenther Steiner blikt terug op de race in Mexico-Stad. "Kevin [Magnussen] had een defecte ophanging, dus we moeten uitzoeken waarom dat gebeurde, maar het lijkt gerelateerd te zijn aan oververhitting. Dat moeten we controleren. Het was weer een zware dag, maar het is niet allemaal negatief. Nico [Hülkenberg] zat in een goede positie om punten te pakken, maar toen met de rode vlag, die we zelf veroorzaakten, konden we de banden niet houden in de laatste stint. Onze auto kan het leven in de banden niet vasthouden zoals andere auto's. We konden bijna de hele afstand vechten, maar bijna is niet goed genoeg. Voor de rest lijkt het erop dat het hele team goed heeft gepresteerd en dat Nico fantastisch heeft gereden om te proberen iets te pakken."