Lars Leeftink

Maandag 30 oktober 2023 01:15 - Laatste update: 01:16

Hoewel het constructeurskampioenschap bovenin natuurlijk al een tijdje beslist is door Red Bull Racing, blijft het daaronder op verschillende plekken erg spannend voor de meeste teams. Een plekje stijgen in het klassement kan immers veel extra financiële beloning betekenen. Zeven teams mochten punten bijschrijven, terwijl drie teams geen punten scoorden tijdens de F1 GP van Mexico-Stad.

De stand bij de constructeurs werd qua kampioenschap beslist in Japan, toen Red Bull definitief niet meer in te halen was. Daarachter strijden Mercedes, McLaren, Aston Martin, Ferrari en Alpine al het hele seizoen om de overige plekken in de top tien van de race, terwijl AlphaTauri, Alfa Romeo, Williams en Haas de achterhoede vormen en strijden om P7 tot en met P10 in het kampioenschap.

GP Mexico-Stad

Red Bull scoorde 25 punten in Mexico-Stad dankzij de zege van Max Verstappen, terwijl Mercedes en Ferrari 27 punten scoorden. McLaren scoorde veertien punten, terwijl AlphaTauri dankzij Daniel Ricciardo zes punten aan hun totaal toe kon voegen en over Alfa Romeo en Haas gaan. AlphaTauri springt zo van P10 naar P8 in het kampioenschap. Williams en Alpine scoorden ook nog punten, iets wat Alfa Romeo, Haas en Aston Martin niet deden. Aston Martin viel zelfs twee keer uit.

Stand constructeurs