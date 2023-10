Remy Ramjiawan

Het team van Red Bull Racing slaat de handen ineen met Team Redline, het simraceteam waar Max Verstappen voor uitkomt. De twee partijen gaan na de fusie door als Oracle Red Bull Sim Racing.

Zo'n twintig jaar geleden werd Team Redline opgericht. In die tijd heeft het team diverse prijzen in de wacht gesleept, zoals bijvoorbeeld: Porsche TAG HEUER Esports Supercup en de virtuele 24 uur van Le Mans. In 2022 werd Team Redline al partner van Verstappen.com Racing en vandaag is bekend geworden dat Red Bull Racing ook aansluit.

Nieuwe uitdaging

Atze Kerkhof, directeur van Team Redline, kijkt uit naar de nieuwe partnerschap: "Dit is een spannende nieuwe uitdaging voor het team, nadat we al een goede relatie hadden opgebouwd met Red Bull onder Verstappen.com Racing - leek dit de logische volgende stap voor ons om samen te werken. Team Redline is enthousiast over deze nieuwe uitdaging en kijkt ernaar uit om aan de slag te gaan." De renstal zal ook als één team uitkomen in het Formula 1 Esports Series Pro Championship .

Potentie

Ook het Red Bull simraceteam is verheugd. "Sinds de oprichting van ons simraceteam in 2018 hebben we er alles aan gedaan om de beste concurrenten op de grid te zijn en zijn we constant op zoek naar manieren om onze prestaties te verbeteren. De samenwerking met een van de meest succesvolle teams in de simracegeschiedenis is een kans die we met veel plezier hebben aangegrepen en ik ben ongelooflijk enthousiast over het potentieel van wat we samen kunnen bereiken", aldus Joe Soltysik Esports Lead van het Oostenrijkse team.

