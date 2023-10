Redactie

Dinsdag 31 oktober 2023 13:44

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft wat tekst en uitleg gegeven over waarom de maximale boete voor coureurs in de Formule 1 is verhoogd naar één miljoen euro. Volgens de Emirati was dit niet aangepast sinds "Jurassic Park".

De FIA bracht eerder deze maand de beslissingen naar buiten die zijn genomen tijdens de derde bijeenkomst van de World Motor Sport Council dit jaar. Veruit de meest opvallende genomen beslissing, was dat stewards in de Formule 1 vanaf nu boetes tot één miljoen euro aan coureurs op mogen leggen. Dit bedrag lag jarenlang op 250.000 euro, maar dit was volgens het motorsportorgaan niet langer in lijn met de behoeften van de motorsport.

Boeteverhoging Formule 1 tot één miljoen

Verschillende kopstukken uit de sport hebben sindsdien met verbazing op het nieuws gereageerd. Zo vroeg Max Verstappen zich hardop af wat voor overtreding begaan moet worden om een dergelijke straf te krijgen, terwijl Kevin Magnussen op liet tekenen dat hij spoorloos zal verdwijnen als hij een miljoen moet aftikken. George Russell vertelde dat hij dergelijke bedragen niet kan rijmen met de armoede in de wereld. Ook wilde hij - en met hem vele anderen - weten waar het geïnde boetegeld van de FIA eigenlijk heengaat.

Jurassic Park

In gesprek met geselecteerde media waaronder Speedcafe, geeft Ben Sulayem wat meer tekst en uitleg: "De prijs van alles is omhooggegaan. De teams praten nu over miljarden qua hoeveel elk team waard is, en wij hebben onze reglementen niet meer verbeterd sinds Jurassic Park", klinkt het. "We zeggen niet: 'Je moet betalen.' We zeggen: 'Maak deze onnodige overtredingen niet.' Als je dat niet doet, krijg je het [een boete] ook niet. Niemand zal je iets opleggen als je de regels volgt. De regels zijn er om gepolijst en geïmplementeerd te worden."

