Jan Bolscher

Dinsdag 31 oktober 2023 10:34 - Laatste update: 10:43

Max Verstappen is net als afgelopen jaar het jongste lid in de Quote 500. De Nederlander zag zijn geschatte vermogen stijgen van 120 miljoen euro naar 150 miljoen euro, en bekleedt daarmee de 428e plaats in het lijstje met prominenten.

De Quote 500 is een lijst van de vijfhonderd meest vermogende Nederlanders, jaarlijks samengesteld door zakenblad Quote. Het is geen eenvoudige klus om in deze lijst opgenomen te worden, want een minimaal vermogen van 120 miljoen euro is een vereiste. De redactie van het blad noemt de lijst zelf de ‘jaarlijkse röntgenfoto van degenen die de Nederlandse economie werkelijk in handen hebben’. Verstappen debuteerde in 2022 in de Quote 500 als rodelantaarndrager, met een geschat vermogen van 120 miljoen euro. Hij was de jongste nieuwkomer ooit.

Artikel gaat verder onder video

Geschat vermogen Verstappen

Het is natuurlijk geen geheim dat Verstappen als Formule 1-coureur bij Red Bull Racing een riant salaris verdient. Daarnaast heeft de drievoudig wereldkampioen verschillende lucratieve samenwerkingen. Volgens de vandaag bekendgemaakte cijfers van Quote komt de stijging van Verstappen op de lijst voornamelijk voort uit dat laatste. De 26-jarige Limburger is van de 500e plaats gestegen naar plekje 428 met een geschat vermogen van 150 miljoen euro.

Quote 500

Bovenaan de lijst vinden we Charlene de Calvaho-Heineken, erfgenaam van het bekende Heineken. Haar vermogen is met 12,6 miljard euro wat gedaald ten opzichte van 2022. John de Mol is opnieuw de hoogst genoteerde bekende Nederlander. De mediamagnaat staat met een geschat vermogen van 2 miljard euro op de negentiende stek. Bernhard van Oranje-Nassau, onder andere eigenaar van Circuit Zandvoort, staat met 125 miljoen euro onderaan de lijst.

Gratis Max Verstappen WC 2023-hoodie

Voor iedereen die lid is van het WhatsApp-kanaal van GPFans: we geven komende weken meerdere officiële Max Verstappen World Champion 2023-hoodies weg. Gratis. Ieder lid die zich aanmeldt maakt evenveel kans. Ben je nog geen lid van de groep? Dan kun je eenvoudig deelnemen via deze link.