Verstappen snelste op vrijdag in Mexico, Hamilton hekelt 'psychologische beïnvloeding' Pérez | GPFans Recap

Vincent Bruins

Zaterdag 28 oktober 2023 01:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Max Verstappen heeft de vrije trainingen voor de Grand Prix van Mexico-Stad als snelste afgesloten. Hij was in de eerste sessie een tiende sneller dan de grote verrassing, de Williams van Alexander Albon. In de tweede sessie was het Lando Norris die op een tiende van een seconde P2 innam achter Verstappen. Naast een aantal betrouwbaarheidsprobleempjes bij verschillende teams, wat regendruppeltjes en een spin van Fernando Alonso verliepen de trainingen relatief rustig. De coureurs blikten veelal terug op een aantal zaken van vorige week. Zo ging Lewis Hamilton dieper in op zijn diskwalificatie in Texas en uitte Verstappen zijn kritiek op het sprintformat. Omdat we in Mexico zijn, gaat het natuurlijk ook vooral om lokale held Sergio Pérez. Hamilton lijkt wat medelijden met de Mexicaan te hebben. Pérez wijst ondertussen met het vingertje naar de media dat zij maar verhaaltjes verzinnen over een rivaliteit tussen hem en Red Bull-teamgenoot Verstappen. Ook kijken we naar de motor- en versnellingsbakonderdelen die voor dit raceweekend zijn verwisseld.

Hamilton over diskwalificatie: 'Er waren veel meer coureurs of auto's die illegaal waren'

Lewis Hamilton benadrukte in gesprek met Sky Sports F1 dat er geen sprake was van kwade opzet, waardoor zijn Mercedes in Austin werd gediskwalificeerd. De Engelsman was overigens niet de enige die uit de resultaten van de Grand Prix van de Verenigde Staten werd geschrapt, want ook Charles Leclerc kreeg een 'DSQ' achter zijn naam. "Er zijn een heleboel mensen die niet weten hoe het precies zit met de skid blocks. Het was de allereerste keer dat we daar een sprintrace hadden. Ze hebben maar een aantal auto's gecontroleerd en de helft daarvan is gediskwalificeerd", zo wees de zevenvoudig wereldkampioen naar de feiten. Toch werden alleen hij en Leclerc gediskwalificeerd. "Er waren veel meer coureurs of auto's die illegaal waren. De skid blocks zijn geen elementen waar je snelheid uit haalt."

Pérez weet niks van rivaliteit met Verstappen: "De media creëren dit soort dingen"

De afgelopen dagen gaat het veel over de vermeende rivaliteit tussen Max Verstappen en Sergio Pérez en zelfs over de veiligheid van de Nederlander in het 'vijandige' Mexico. Verstappen sprak zich eerder al uit over zijn relatie met zijn teamgenoot en ook Pérez neemt nu geruchten over een vermeende vijandigheid binnen het team weg. "Wat er op de baan gebeurt, moet op de baan blijven", meende de Mexicaan tijdens de persconferentie in Mexico-Stad. "Dat is de beste boodschap die we als land zijnde aan de rest van de wereld kunnen geven. Er is verder helemaal niks aan de hand. Het meest belangrijke is dat alles gewoon op de baan blijft." Verder is hij totaal niet bang voor vervelende taferelen tijdens zijn thuisrace én wees hij met de beschuldigende vinger naar de media. "Totaal niet. Ik denk dat het belangrijk is om deze boodschap te geven, omdat de media het leuk vinden om dit soort rivaliteiten buiten de baan te creëren. We zijn een enorme sport en een groot voorbeeld voor een hoop jongere generaties. We moeten ons focussen op het sportieve gedeelte", besloot hij.

Verstappen haalt opnieuw uit naar FIA: 'Winnen sprint geeft me geen enkele voldoening'

Max Verstappen en de sprintraces lijkt een combinatie die nooit en te nimmer fatsoenlijk samengaat. De laatste weken duiken er verhalen op over het mogelijk nog verder uitbreiden van de sprintraceweekenden met nieuwe toevoegingen. De Nederlander kan het niet geloven en uit nog maar eens zijn kritiek. "Ik denk altijd waarom?", citeerde Motorsport.com de drievoudig wereldkampioen. "Waarom moeten we altijd nieuwe dingen proberen en uitvinden? Ik denk dat ons product werkt zoals het nu is. Zorg er gewoon voor dat de auto's dicht bij elkaar zitten en dat het reglement lange tijd hetzelfde blijft. Waarom moeten we altijd nieuwe dingen uitvinden? Het lijkt wel uit een soort gekkigheid te komen dat ze denken 'oh, we moeten weer iets nieuws verzinnen'." De Nederlander wees ter vergelijking naar andere sporten: "In het voetbal of in andere sporten veranderen ze de regels ook niet ieder jaar."

Tsunoda krijgt gridstraf na motor- en versnellingsbakwissel, ook nieuw onderdeel voor Verstappen

Yuki Tsunoda, die Vrije Training 1 uitzat om het stoeltje te overhandigen aan rookie Isack Hadjar, heeft zoveel onderdelen laten vervangen dat hij de Grand Prix van Mexico-Stad vanaf de laatste positie zal aanvangen op zondag. De Japanner gebruikt zijn vijfde verbrandingsmotor, vijfde turbo, vijfde MGU-H, vijfde MGU-K, derde batterij, derde control electronics en zevende uitlaatsysteem van Scuderia AlphaTauri. Alleen bij het laatstgenoemde onderdeel is Tsunoda niet over de limiet gegaan. Daarnaast kreeg hij ook nog eens zijn vijfde nieuwe versnellingsbak van het seizoen en gaat daarmee dus ook over de limiet. Omdat met al deze wissels van onderdelen artikels 28.2 en 29.2 van de sportief reglementen zijn overtreden, zal hij dus het achterste plekje op de grid innemen voor wedstrijd op Autódromo Hermanos Rodríguez. Ook bij Fernando Alonso en Max Verstappen zijn er onderdelen vervangen.

Vader Pérez hoopt op tweede Mexicaanse GP: 'Toestemming van FIA gekregen voor 2025'

Als het aan de vader van Sergio Pérez ligt, dan krijgt Mexico er een tweede Grand Prix bij vanaf 2025. In de kuststad Cancún om precies te zijn, zo wist Antonio Pérez Garibay te melden. "De enige persoon waarmee ik erover heb gepraat is Claudia Sheinbaum [burgemeester van Mexico-Stad], maar als nog een persoon zich meldt, dan zal ik ook met diegene in gesprek gaan," vertelde hij tegenover de aanwezige media, geciteerd door Publimetro. "Maar dit moet gebeuren in 2024, want [de race] zal van 2025 tot 2030 zijn, aangezien het een project van vijf jaar is. Dat zou ons een jaar geven om alles klaar te krijgen. De eerste fase is al begonnen." Volgens Pérez Garibay heeft het project al het 'oké'-signaal gekregen van de FIA en de Formule 1 voor een wedstrijd in Cancún in 2025. Daarnaast benadrukte de politicus dat het zijn project is en niet die van de bekende en schatrijke zakenman Carlos Slim. "Alle partijen zijn overeengekomen, we moeten alleen nog toestemming krijgen van de president van het land. We hebben het land, het geld, de investeringen en het 'oké' van de FIA en de Formule 1."

Hamilton hekelt 'psychologische beïnvloeding' Pérez: "Het team helpt hem totaal niet"

Sergio Pérez kent dit seizoen na een uitstekende start de nodige problemen binnen het team van Red Bull Racing en de achterstand op teamgenoot Max Verstappen bedraagt inmiddels ruim 226 punten. Lewis Hamilton lijkt tijdens het raceweekend in Mexico-Stad wel wat medelijden met de Mexicaan te hebben en spreekt zelfs uit dat mensen binnen Red Bull hem laten vallen. "Naar mijn mening helpt het team hem totaal niet", vertelde de Brit bij de Mexicaanse tak van Fox Sports. "Ik weet dat Red Bull uit veel leden bestaat, maar er zijn mensen die hem psychologisch beïnvloeden en hem niet steunen. Als ik elk weekend zulke negatieve dingen over mezelf zou horen, zou dat zeer lastig zijn."