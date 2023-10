Brian Van Hinthum

Vrijdag 27 oktober 2023 08:43 - Laatste update: 09:24

De afgelopen dagen gaat het veel over de vermeende rivaliteit tussen Max Verstappen en Sergio Pérez en zelfs over de veiligheid van de Nederlander in het 'vijandige' Mexico. Verstappen sprak zich eerder al uit over zijn relatie met zijn teamgenoot en ook Pérez neemt nu geruchten over een vermeende vijandigheid binnen het team weg.

Na afloop van het winnen van de race in Texas mocht Verstappen naar het podium voor zijn trofee, maar daar kon hij niet op een warm onthaal van de "fans" rekenen en kreeg een hoop boegeroep over zich heen. Tijdens het betreden van het podium én het ontvangen van de beker werd er veelvuldig negatief gejoeld, terwijl met name de naam van Sergio 'Checo' Pérez luid door het Nederlandse volkslied gescandeerd werd. Texas staat bekend om de grote aantallen aan Mexicaanse bezoekers tijdens de race en zij leken het dan ook op Verstappen gemunt te hebben.

Veiligheidsmaatregelen

Richting de Grand Prix van Mexico van dit weekend werden er bovendien extra veiligheidsmaatregelen aangekondigd. Verstappen verschijnt dit weekend met twee Nederlandse bodyguards in de paddock, bekenden van hem. Daarnaast heeft de organisatie veiligheidsmaatregelen op en rondom het circuit aangescherpt. Bovendien werd er een speciale 'Racepect'-campagne gelanceerd om fans aan te sturen respect naar de coureurs te tonen. Ook Pérez heeft daar een boodschap in. "Wat er op de baan gebeurt, moet op de baan blijven", meent de Mexicaan tijdens de persconferentie op donderdag in Mexico.

Schuld van de media

Pérez vervolgt: "Dat is de beste boodschap die we als land zijnde aan de rest van de wereld kunnen geven. Er is verder helemaal niks aan de hand. Het meest belangrijke is dat alles gewoon op de baan blijft." Verder is hij totaal niet bang voor vervelende taferelen tijdens zijn thuisrace én wijst hij met de beschuldigende vinger naar de media. "Totaal niet. Ik denk dat het belangrijk is om deze boodschap te geven, omdat de media het leuk vinden om dit soort rivaliteiten buiten de baan te creëren. We zijn een enorme sport en een groot voorbeeld voor een hoop jongere generaties. We moeten ons focussen op het sportieve gedeelte", besluit hij.