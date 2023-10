Brian Van Hinthum

Vrijdag 27 oktober 2023 14:57

Sergio Pérez kent dit seizoen na een uitstekende start de nodige problemen binnen het team van Red Bull Racing en de achterstand op teamgenoot Max Verstappen bedraagt inmiddels ruim 226 punten. Lewis Hamilton meent zelfs dat de Mexicaan gebukt gaat onder psychologische beïnvloeding van teamleden die hem totaal niet helpen.

Het seizoen van Pérez is na een uitstekende start van het jaar als een nachtkaars uitgegaan. De Mexicaan wist bijvoorbeeld vijf keer op rij niet te kwalificeren voor Q3, terwijl hij daarnaast ook nog eens grote moeite heeft met Ferrari, Mercedes en McLaren. Dat terwijl teammaat Verstappen al vijftien races op zijn naam schreef. Het komt Pérez op veel kritiek te staan en ook zijn eigen team is niet altijd even positief. Zo haalde Dr. Helmut Marko een ruime maand geleden de woede van veel mensen op de hals door te stellen dat Pérez niet over dezelfde focus als Verstappen beschikt omdat hij 'Zuid-Amerikaans' is. Dat was overigens niet de eerste keer dat Marko zich openlijk kritisch opstelde richting Pérez.

Hamilton beschuldigt Red Bull

Vooralsnog beschikt de Mexicaan echter over een contract tot en met 2024 en lijkt hij volgend jaar 'gewoon' Verstappen zijn teamgenoot te zijn. Hamilton lijkt tijdens het raceweekend in Mexico wel wat medelijden met Pérez te hebben en spreekt zelfs uit dat mensen binnen Red Bull hem laten vallen. "Naar mijn mening helpt het team hem totaal niet", vertelt de Brit bij de Mexicaanse tak van Fox Sports. "Ik weet dat Red Bull uit veel leden bestaat, maar er zijn mensen die hem psychologisch beïnvloeden en hem niet steunen. Als ik elk weekend zulke negatieve dingen over mezelf zou horen, zou dat zeer lastig zijn. Het is ontzettend zwaar als zoiets op je dak valt. Ik kan dat niet echt uitleggen in woorden."

Lof van Hamilton aan Pérez

Best wel flinke aantijgingen vanuit Hamilton dus. De Brit is zelf zeer lovend over zijn collega. "Hij heeft geweldige steun om hem heen en zorgt erg goed voor zichzelf. Ik vond het geweldig toen hij aan het begin van het seizoen zo geweldig reed. Volgens mij ging hij zelfs even aan de leiding van het wereldkampioenschap en ik dacht 'eindelijk zien we het beste van Checo'. Maar het is natuurlijk een lang jaar en een lang seizoen. Dit is een veeleisende sport. Wat ik het meest bewonder aan Pérez, is dat hij altijd herstelt. Hij staat op en blijft het proberen." De Mercedes-coureur kijkt uit naar dit weekend. "Ik kan je verzekeren dat Mexico dit weekend zichzelf laat zien. Ik was in Silverstone ontzettend gemotiveerd en weet zeker dat hetzelfde bij hem zal gebeuren."