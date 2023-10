Brian Van Hinthum

Vrijdag 27 oktober 2023 10:42 - Laatste update: 12:18

Max Verstappen en de sprintraces lijkt een combinatie die nooit en te nimmer fatsoenlijk samengaat. De laatste weken duiken er verhalen op over het mogelijk nog verder uitbreiden van de sprintraceweekenden met nieuwe toevoegingen. De Nederlander kan het niet geloven en uit nog maar eens zijn kritiek.

De sprintraceweekenden deden in 2021 hun intrede in de Formule 1 en inmiddels staan er zes van dergelijke weekenden op het programma in 2023. De FIA en de FOM lijken door te willen pakken met het uitbreiden van deze weekenden. Achter de schermen spreekt men van toevoegingen zoals extra prijzengeld, een reversed grid en een op zichzelf staand sprintracekampioenschap. Verstappen kan het allemaal niet geloven: "Ik denk altijd waarom?", citeert Motorsport.com de drievoudig wereldkampioen. "Waarom moeten we altijd nieuwe dingen proberen en uitvinden? Ik denk dat ons product werkt zoals het nu is."

Andere sporten

Verstappen vervolgt: "Zorg er gewoon voor dat de auto's dicht bij elkaar zitten en dat het reglement lange tijd hetzelfde blijft. Waarom moeten we altijd nieuwe dingen uitvinden? Het lijkt wel uit een soort gekkigheid te komen dat ze denken 'oh, we moeten weer iets nieuws verzinnen'." De Nederlander wijst ter vergelijking naar andere sporten: "In het voetbal of in andere sporten veranderen ze de regels ook niet ieder jaar. Daar zijn de regels al honderd jaar hetzelfde. Waarom moeten we dan ineens weer dingen veranderen en proberen om het meer entertaining te maken?", vraagt de Limburger zich hardop af.

Geen enkele voldoening

De Red Bull-coureur wijst erop dat het helemaal niet nodig is om allemaal extra dingen toe te voegen als je een hoofdrace hebt waarbij auto's elkaar gewoon goed kunnen volgen. Het winnen van een sprintrace doet dan ook helemaal niets in het hoofd van de Nederlander. "Zo'n sprintkampioenschap betekent voor mij in ieder geval niks, zelfs niet als ik het zou winnen. Dat is nu trouwens ook al zo. Ik kom zaterdag over de streep en denk 'morgen is de echte race'. Het winnen van een sprint geeft me geen enkele voldoening", besluit Verstappen vanuit Mexico.