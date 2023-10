Remy Ramjiawan

Vrijdag 27 oktober 2023 07:58 - Laatste update: 11:32

Lewis Hamilton benadrukt in gesprek met Sky Sports F1 dat er geen sprake was van kwade opzet, waardoor zijn W14 in Austin werd gediskwalificeerd. De Engelsman was overigens niet de enige die van het resultaat in Austin werd geschrapt, ook Charles Leclerc kreeg een 'DSQ' achter zijn naam.

Tegenover het Britse medium blikt Hamilton vooruit op het raceweekend in Mexico, al moet hij ook een aantal dingen rechtzetten. "Er zijn een heleboel mensen die niet weten hoe het precies zit met de skid blocks. Het was de allereerste keer dat we daar [Verenigde Staten red.] een sprintrace hadden. Ze hebben maar een aantal auto's gecontroleerd en de helft daarvan is gediskwalificeerd", zo wijst hij naar de feiten. Toch werd hij samen met Leclerc gediskwalificeerd. "Er waren veel meer coureurs of auto's die illegaal waren. De skid blocks zijn geen elementen waar je snelheid uit haalt."

FIA moet anders handelen van Hamilton

De Engelsman wijst naar de spanning die kwam in Austin, wat uiteindelijk weg is genomen door de diskwalificatie. "De sport had een geweldig weekend, een geweldige race. Elke keer als we een stap naar voren zetten als sport, dan krijg je zoiets. Dus daar moeten we iets aan gaan doen." In zijn ogen ligt de bal bij de FIA. "Hopelijk leren ze [FIA red.] iets hiervan. Ze hoeven echt niet elke auto te controleren, want ik durf al mijn geld erop in te zetten, dat dan ook de helft [van het veld red.] illegaal zou zijn. Misschien moet je als sport toestaan dat je tijdens een sprintweekend de skid blocks mag vervangen of de vloer. Zodat je zondag niet dit soort praktijken hebt."

'Rijhoogte was eerder een nadeel, dan voordeel'

De verlaging van de W14 heeft in zijn ogen dan ook meer kwaad, dan goed gedaan. "Sommige auto's halen hun neerwaartse druk uit het feit dat de auto laag staat, andere hebben weer baat bij een hogere rijhoogte. Wij hebben namelijk dit jaar iets meer aan een hogere rijhoogte, daar halen we meer neerwaartse druk vandaan. Die ene millimeter heeft ons echt geen extra performance gegeven. Sterker nog, het was verschrikkelijk over de kerbstones."