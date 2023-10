Vincent Bruins

Vrijdag 27 oktober 2023 22:28 - Laatste update: 22:39

Als het aan de vader van Sergio Pérez ligt, dan krijgt Mexico er een tweede Grand Prix bij vanaf 2025. In de kuststad Cancún om precies te zijn, zo wist Antonio Pérez Garibay te melden.

De Mexicaanse Grand Prix kwam in 2015 weer terug op de kalender van de Formule 1 na 23 jaar afwezigheid, mede dankzij de modernisering van Autódromo Hermanos Rodríguez. De koningsklasse van de autosport is dan ook razend populair in het Latijns-Amerikaanse land, al helemaal sinds Sergio Pérez zijn eerste race won eind 2020. Antonio Pérez Garibay, naast vader van Sergio ook nog lid van de Kamer van Afgevaardigden, hoopt nu op een tweede Mexicaanse Formule 1-race. Cancún zou dan gastheer worden van deze Grand Prix. Het staat bekend als toeristenoord voor jonge vakantiegangers uit de Verenigde Staten en Europa, en met een afstand van zo'n 1600 kilometer is het maar liefst bijna 22 uur rijden vanaf Mexico-Stad. Al rond 2006 bestond er de kans op een Grand Prix in Cancún op een nieuw circuit van 70 miljoen dollar, maar toen gingen die plannen niet door.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Russell en Pérez blij met minderbevolkte Mexico-paddock: "Vorig jaar ging over de schreef"

Groen licht van FIA en Formule 1

"De enige persoon waarmee ik erover heb gepraat is Claudia Sheinbaum [burgemeester van Mexico-Stad], maar als nog een persoon zich meldt, dan zal ik ook met diegene in gesprek gaan," vertelde Pérez Garibay tegenover de aanwezige media, geciteerd door Publimetro. "Maar dit moet gebeuren in 2024, want [de race] zal van 2025 tot 2030 zijn, aangezien het een project van vijf jaar is. Dat zou ons een jaar geven om alles klaar te krijgen. De eerste fase is al begonnen." Volgens Pérez Garibay heeft het project al het 'oké'-signaal gekregen van de FIA en de Formule 1 voor een wedstrijd in Cancún in 2025. Daarnaast benadrukte de politicus dat het zijn project is en niet die van de bekende en schatrijke zakenman Carlos Slim. "Alle partijen zijn overeengekomen, we moeten alleen nog toestemming krijgen van de president van het land. We hebben het land, het geld, de investeringen en het 'oké' van de FIA en de Formule 1."