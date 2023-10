Brian Van Hinthum

Vrijdag 27 oktober 2023 10:06

Aan het begin van het raceweekend in Mexico werd bekend dat de organisatie besloten had om maatregelen in de paddock te nemen nadat het vorig jaar tijdens het raceweekend meermaals uit de hand liep tussen fans en de veiligheid van coureurs. De heren spreken zich nu uit over die genomen maatregelen.

Tijdens de Grand Prix van Mexico in 2022 spraken meerdere coureurs gedurende het weekend zorgen en frustraties uit wegens de té grote aantallen fans die in de paddock rondliepen. De Mexicanen staan over het algemeen bekend om hun ongekende enthousiasme en dat kwam dat weekend flink bovendrijven. Pierre Gasly deed onder meer zijn beklag dat zijn tas werd geopend door een fan. Dit jaar is het aantal fans dat aanwezig mag zijn in de paddock dan ook sterk verminderd, waardoor er een stuk meer ademruimte voor de hoofdrolspelers en teams zou moeten zijn.

Pérez

Op de tweede persconferentie op donderdag krijgen de coureurs de vraag hoe lastig het is om balans te vinden tussen toegang voor fans en bewegingsvrijheid voor coureurs. Sergio Pérez trapt af. "Ik denk dat we moeten waarderen hoe enorm enthousiast de Mexicaanse fans zijn. Maar aan de andere kant moeten we ervoor zorgen dat coureurs comfortabel door de paddock kunnen bewegen. Er moet daar een goede balans in zijn. Ik wil graag dat iedereen in mijn land een geweldige tijd beleeft, maar vorig jaar ging dat over de schreef. Hopelijk is dat dit jaar beter, want naar mijn mening is het over het algemeen hier het beste ontvangst dat de coureurs krijgen."

Russell

Vervolgens is het de beurt aan George Russell: "Voor mij is het een gevalletje 'hoe meer zielen, hoe meer vreugd'. Maar onderaan de streep zijn we hier wel om ons werk uit te voeren. Vorig jaar hadden we moeite om vanaf ons kantoor naar de garage te komen zonder dat er mensen op ons sprongen en camera's recht in ons gezicht duwden. Het was een beetje een vreemde omgeving. Ik vind het dus geweldig als we een goedgevulde paddock hebben, zo lang als we ons maar op een fatsoenlijke manier kunnen bewegen naar de plekken waar we heen wensen te gaan."