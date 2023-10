Vincent Bruins

Vrijdag 27 oktober 2023 22:04

Scuderia AlphaTauri heeft besloten om niet alleen de power unit, maar ook de versnellingsbak te verwisselen bij Yuki Tsunoda. Hij krijgt een flinke gridstraf voor de Grand Prix van Mexico-Stad. Red Bull Racing heeft ook een motoronderdeel bij Max Verstappen verwisseld.

Verstappen zal echter geen gridstraf krijgen voor de race van zondag voor het onderdeel dat is verwisseld. De Nederlander gaat het weekend in met een zesde uitlaatsysteem en per seizoen mag je acht nieuwe gebruiken. Fernando Alonso zal op Autódromo Hermanos Rodríguez rijden met een gloednieuwe versnellingsbak. Het is de vierde van het seizoen en daarmee zit de Aston Martin-coureur wel aan het maximum. Maar ook de Spanjaard zal dus net als Verstappen geen gridstraf krijgen.

Gridstraf Tsunoda

Wie wel een gridstraf zal krijgen is Tsunoda, die Vrije Training 1 overigens uitzat om het stoeltje te overhandigen aan rookie Isack Hadjar. Tsunoda heeft zoveel onderdelen laten vervangen dat hij de Grand Prix in hoofdstad van Mexico vanaf de allerlaatste positie zal moeten aanvangen. De Japanner gebruikt zijn vijfde verbrandingsmotor, vijfde turbo, vijfde MGU-H, vijfde MGU-K, derde batterij, derde control electronics en zevende uitlaatsysteem. Alleen bij het laatstgenoemde onderdeel is Tsunoda niet over de limiet gegaan. Daarnaast krijgt hij ook nog eens zijn vijfde nieuwe versnellingsbak van het seizoen en gaat daarmee dus ook over de limiet. Omdat met al deze wissels van onderdelen artikels 28.2 en 29.2 van de sportief reglementen zijn overtreden, zal hij dus het achterste plekje op de grid innemen voor de Grand Prix van Mexico-Stad.