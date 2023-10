Lauren Sneath & Brian van Hinthum

Vrijdag 27 oktober 2023 12:14 - Laatste update: 12:44

Sergio Pérez is de afgelopen weken vaak onderwerp van gesprek en de Mexicaan wordt met enige regelmaat aan de meest wilde geruchten gekoppeld. Zo zou er een ultimatum voor dit jaar gesteld zijn en zou hij zelfs zelf zijn pensioenplannen bekend hebben gemaakt. Hij probeert nu aan alle geruchten een einde te maken.

Het seizoen van Pérez is gedurende het jaar als een nachtkaars uitgegaan. De man uit Guadalajara begon het jaar nog uitermate sterk met twee overwinningen in de eerste vier races. Zelfverzekerd verklaarde Pérez destijds dit jaar de kampioenschapsstrijd met Max Verstappen aan te willen gaan, maar eigenlijk ging het tijdens de Grand Prix van Miami al mis. Verstappen versloeg Pérez dat weekend op declasserende wijze en vanaf toen leek het vertrouwen bij de nummer twee in het wereldkampioenschap gestaag af te nemen. Zo wist hij vijf keer op rij niet voor Q3 te kwalificeren en worstelt hij de afgelopen weken met crashes en zijn eindposities.

Mogelijk vertrek?

Zo hard als de Formule-wereld is, heeft de vormdip bij Pérez automatisch voor een hoop geruchten gezorgd. Hoewel het contract van de Red Bull-coureur in principe nog tot en met 2024 loopt, wordt er vaak gesproken over een vroegtijdig vertrek. Red Bull zou hem verplicht hebben om tweede te worden, terwijl enkele weken geleden op Reddit het bericht verscheen dat Pérez zelfs zijn eigen pensioen al had gepland en dat hier in Mexico bekend zou gaan maken. "Het is het hele seizoen hetzelfde", verzucht de man uit Guadalajara in gesprek met Fox Sports MX.

Volgend jaar gewoon in de Red Bull

Hij legt het uit: "Een journalist zit op zijn bank en beslist om iets op te schrijven om aandacht te krijgen en viraal te gaan. Vervolgens staat heel je wereld weer op zijn kop", moppert de Red Bull-coureur. Hij maakt nog maar eens duidelijk dat hij er volgend jaar gewoon weer bij is. "Natuurlijk. Ik heb een contract tot en met volgend jaar en ben toegewijd naar mijn baan." Ten slotte besluit hij positief. "Deze drie races zijn zeer belangrijk voor mij. Ik heb altijd gezegd dat dit het hoogtepunt van mijn seizoen is. Ik ben hier met mijn eigen mensen en in mijn eigen land", besluit hij.