Kamp Pérez reageert op pensioengeruchten, Verstappen onthult moment van stoppen | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Donderdag 12 oktober 2023 21:45

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Een aantal dagen na de Grand Prix van Qatar is de geruchtenmolen rondom Sergio Pérez op volle gang. Op het internet circuleerde er een wild gerucht dat de Mexicaan na zijn thuisrace in Mexico-Stad zijn pensioen zou aankondigen, maar na navraag van GPFans blijkt er niks weg te zijn van wat er geschreven wordt. Max Verstappen spreekt daarnaast over het moment dat

Hamilton ziet gevecht om P2 in kampioenschap afhangen van prestaties Pérez

Lewis Hamilton is van mening dat de tegenvallende prestaties van Sergio Pérez de enige reden is waarom hij nog tweede kan worden in het wereldkampioenschap bij de coureurs, omdat de Mexicaan met deze auto 'normaal gesproken' tweede zou moeten worden. "Ik bedoel, het is uiteindelijk grotendeels afhankelijk van Checo's prestaties in de toekomst, want hij zou gemakkelijk tweede moeten worden."

Wolff greep vanuit huis in na crash tussen teamgenoten Hamilton en Russell

Toto Wolff was niet aanwezig bij de Grand Prix van Qatar. Hij zag de crash tussen Lewis Hamilton en George Russell wel gebeuren vanuit huis en besloot om toch in te grijpen via een radiobericht. De Oostenrijker achtte het nodig om de jongste van het stel te kalmeren en hem te sommeren zijn race te vervolgen.

Verstappen: 'Zodra de dag komt dat ik niet meer volledig toegewijd ben, stop ik'

Max Verstappen is naar eigen zeggen niet uit op het bij elkaar rijden van zoveel mogelijk wereldkampioenschappen in de Formule 1. De Nederlander geniet gewoon van het moment, en weet precies wanneer hij zal besluiten er een punt achter te zitten. "Zodra de dag komt dat ik niet meer volledig toegewijd bent: dat is wanneer ik stop. Want dan zit je er niet meer in."

Plooij wijst naar vervanger Pérez na Mexicaanse GP: "Hij gaat toch dat plekje innemen"

Volgens Jack Plooij kijken we wellicht naar de laatste paar wedstrijden van Sergio Pérez in de kleuren van Red Bull Racing. De Mexicaanse coureur kende ook in Qatar een dramatisch weekend en Liam Lawson zou weleens het plekje van 'Checo' kunnen innemen na de Grand Prix van Mexico, zo meldt Plooij in het Race Café.

Exclusief: Kamp Pérez spreekt pensioengeruchten tegen: "Een hoop onzin"

Een gerucht dat op sociale media circuleert over het naderende pensioen van Red Bull-coureur Sergio Pérez is ontkracht door bronnen die dicht bij de coureur staan. Donderdag verscheen er op social media een getailleerd bericht waarin gesuggereerd werd dat Pérez in Mexico zijn afscheid bekend zou maken, maar daar blijkt niets van waar te zijn, na navraag van GPFans. Meer lezen? Klik hier!