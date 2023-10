Remy Ramjiawan

Een gerucht dat op sociale media circuleert over het naderende pensioen van Red Bull-coureur Sergio Pérez is ontkracht door bronnen die dicht bij de coureur staan. Donderdag verscheen er op social media een getailleerd bericht waarin gesuggereerd werd dat Pérez in Mexico zijn afscheid bekend zou maken, maar daar blijkt niets van waar te zijn, na navraag van GPFans.

In het bericht dat op Reddit verscheen, werd door een voormalige medewerker van één van de sponsoren van Pérez, Escuderia Telmex, beweert dat er een gesprek over Pérez had plaatsgevonden tijdens een testdag van Red Bull. De conclusie was dat Pérez in 2023 zijn laatste seizoen voor het team uit Milton Keynes zou hebben gereden en de Mexicaan zelf, zou tijdens de Grand Prix van Japan op de hoogte zijn gebracht van de mededeling. In het bericht werd ook aangegeven dat er een feest zou worden voorbereid ter ere van Pérez voor de Grand Prix van Mexico.

Pensioen niet aan de orde

De Spaanse tak van GPFans heeft navraag gedaan bij het kamp van Pérez en daar werd de berichtgeving over een naderend pensioen als 'een hoop onzin' afgedaan. Dat sluit vervolgens weer aan op wat de 33-jarige Red Bull-coureur eerder al vertelde. Hoewel hij als echte familieman natuurlijk graag bij zijn gezin is, heeft hij al aangegeven dat hij graag tot en met 2026 in de Formule 1 zou willen blijven. "Ik wil doorgaan, in ieder geval tot 2026, wanneer de verandering van regels van kracht wordt en ervaren hoeveel plezier ik kan hebben met deze nieuwe set regels. Van daaruit beslissen wat er in de toekomst voor mij zal gebeuren", zo vertelde Pérez eerder al.