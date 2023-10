Vincent Bruins

Donderdag 12 oktober 2023 10:41 - Laatste update: 10:44

Toto Wolff was niet aanwezig bij de Grand Prix van Qatar. Hij zag de crash tussen Lewis Hamilton en George Russell wel gebeuren vanuit huis en besloot om toch in te grijpen via een radiobericht.

De Zilverpijlen vingen de wedstrijd op het Lusail International Circuit aan vanaf de tweede en derde plek achter Max Verstappen. Hamilton kwam goed weg op zijn zachte banden, remde het laatst van de top drie en stuurde in, terwijl Russell vanaf P2 op de mediums wat meer in het midden van de baan bleef om contact met Verstappen te vermijden. De Mercedessen raakten elkaar, en Hamilton verloor een wiel en kwam vast te staan in de grindbak. Russell kon nog door en werd uiteindelijk vierde. De wedstrijdleiding concludeerde dat Hamilton vooral de schuldige was, maar hield er rekening mee dat hij samen met Russell en Verstappen driedik zij-aan-zij ging. De stewards zagen het als een typische 'ronde 1, bocht 1'-incident en deelde voor de crash geen straf uit. Voor het oversteken van het circuit kreeg Hamilton wel een boete van €50.000, waarvan €25.000 voorwaardelijk.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Mercedes introduceert nieuwe vloer W14 in Austin: "Dat zal ons wat rondetijd opleveren"

Wolff kalmeert Russell

Teambaas Wolff is thuis aan het herstellen van een operatie. Zijn plek bij Mercedes werd ingenomen door reserve-teambaas Jérôme d'Ambrosio. De Oostenrijker had in zijn huis als het ware een pitmuur laten bouwen om in contact te kunnen staan met het team. Na de crash vond Russell dat Hamilton de schuldige was. Na een boel scheldwoorden riep hij over de boardradio: "Voor de tweede race op rij!" De jonge Brit doelde erop dat de twee ook al hard zij-aan-zij vochten in Japan zonder teamorders.

Russell vervolgde: "Sorry, mannen. Ik keek niet eens naar achter. Ik was me aan het concentreren op wat er voor me gebeurde en hij kwam uit het niets. Ik ben eerlijk gezegd sprakeloos. Ik heb zojuist de herhalingen op de tv-schermen gezien. Ik kon niets anders doen. Ik werd compleet klemgereden." Russell benadrukte dat Hamilton niet zo'n risico had moeten nemen, omdat het pas de eerste ronde was. Wolff besloot om in te grijpen: "George... Laten we nu maar gewoon racen. Laten we het maximale eruit halen." Op die manier probeerde hij Russell rustig te houden en dat heeft mogelijk gewerkt. Na een fantastische inhaalrace werd hij uiteindelijk vierde.