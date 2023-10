Remy Ramjiawan

Hoewel het einde van het seizoen langzaam maar zeker in zicht komt, blijft het team van Mercedes met flinke updates komen. Het team uit Brackley is namelijk van plan om tijdens het raceweekend in Austin een nieuwe vloer voor de W14 te introduceren. Dat is volgens James Allison niet alleen voor dit jaar, maar ook zeker voor volgend seizoen.

In 2023 is het team van Mercedes afgestapt van het zeropod-concept. Dat was ook wel nodig, want de prestaties waren ver te zoeken. Toch hebben de klantenteams, Aston Martin en McLaren, in 2023 een aantal stappen gezet, waarbij het team in het papaja-oranje de grootste prestatiewinst heeft weten te boeken. In gesprek met Formu1a.uno legt Allison uit dat zijn team daar niet toe in staat is geweest, maar al wel bezig is met de bolide van volgend jaar.

Ontwikkelingspad

Allison onthult bij het Italiaanse medium dat Mercedes nog altijd zoekende is. "We zullen een aangepast oppervlak hebben, maar verwacht geen belangrijke dingen. Het zal ons wat rondetijd opleveren, maar het zal ons vooral helpen om te begrijpen of we op de goede weg zijn", zo legt hij uit over de upgrade die in de Verenigde Staten op de W14 zal zitten. Daarnaast is het gestuiter ook nog altijd aanwezig. "We willen er graag helemaal vanaf. We hebben allemaal nog steeds te maken met een beetje stuiteren en dat kan ook variëren op basis van de wind en of er een wake (luchtstroom red.) is."

Pijlen zijn gericht op volgend jaar

Uiteindelijk is alles erop gericht om volgend seizoen vanaf het begin mee te doen om het kampioenschap. "De auto van 2024 is belangrijk omdat, gezien de veranderingen in de regelgeving van 2026, de auto's van 2025 gebaseerd zullen zijn op die van volgend jaar. Dit seizoen heeft ons duidelijke ideeën gegeven over waar we ons werk op moeten richten voor volgend jaar." Mercedes kwam tijdens het raceweekend in Monaco met de nieuwe sidepods aan, maar alles daar omheen is nog gericht op het zeropod-concept. Dat probleem is vanaf 2024 ook opgelost. "Als een auto goed is geboren, dan is het ook eenvoudig om het potentieel te eruit te krijgen."